akamkov

Андрей akamkov

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

СЕРТИФИКАТЫ

1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8»

1С:Специалист по конфигурированию торговых решений в системе программ "1С:Предприятие 8"

MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development

Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer

Oracle Certified Associate, MySQL 5

1С:Профессионал по применению типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия"

1С:Профессионал по применению типовой конфигурации "Управление торговлей"

1С:Профессионал по основным механизмам платформы "1С:Предприятие 8"

ОПЫТ РАБОТЫ

Центр компьютерного обучения Специалист при МГТУ им. Н. Э. Баумана

Сентябрь 2013 — по настоящее время

Преподаватель

Чтение авторизованных курсов для разработчиков:

1С:Предприятие 8.2. Первые шаги разработчика

1С:Предприятие 8.2. Введение в конфигурирование. Основные объекты

1С:Предприятие 8.2. Язык запросов

1С:Предприятие 8.2. Решение оперативных задач

1С:Предприятие 8.2. Решение бухгалтерских задач

1С:Предприятие 8.2. Решение расчетных задач

1С:Предприятие 8.2: Средства интеграции и обмена данными

Авторские курсы:

Система компоновки данных

Механизм бизнес-процессов

1С, ЗАО

Февраль 2013 — Июль 2013

Тренер по информационным технологиям, технический писатель

Планирование, подготовка, организация и проведение обучения разработчиков прикладных решений. Подготовка технической документации по платформе 1С:Предприятия.

1С-программирование
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$40/час
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