СЕРТИФИКАТЫ
1С:Специалист по платформе «1С:Предприятие 8»
1С:Специалист по конфигурированию торговых решений в системе программ "1С:Предприятие 8"
MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development
Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer
Oracle Certified Associate, MySQL 5
1С:Профессионал по применению типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия"
1С:Профессионал по применению типовой конфигурации "Управление торговлей"
1С:Профессионал по основным механизмам платформы "1С:Предприятие 8"
ОПЫТ РАБОТЫ
Центр компьютерного обучения Специалист при МГТУ им. Н. Э. Баумана
Сентябрь 2013 — по настоящее время
Преподаватель
Чтение авторизованных курсов для разработчиков:
1С:Предприятие 8.2. Первые шаги разработчика
1С:Предприятие 8.2. Введение в конфигурирование. Основные объекты
1С:Предприятие 8.2. Язык запросов
1С:Предприятие 8.2. Решение оперативных задач
1С:Предприятие 8.2. Решение бухгалтерских задач
1С:Предприятие 8.2. Решение расчетных задач
1С:Предприятие 8.2: Средства интеграции и обмена данными
Авторские курсы:
Система компоновки данных
Механизм бизнес-процессов
1С, ЗАО
Февраль 2013 — Июль 2013
Тренер по информационным технологиям, технический писатель
Планирование, подготовка, организация и проведение обучения разработчиков прикладных решений. Подготовка технической документации по платформе 1С:Предприятия.