Нужно перевести 3 страницы А4 (646 слов, 3813 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. ...
- Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (442 слова, 2595 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя ...Закрыт7 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (400 слов, 2350 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя ...Закрыт7 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (372 слова, 2334 символа без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя ...Закрыт7 лет назад
Нужно перевести 2 страницы А4 (385 слов, 2371 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. ...Закрыт7 лет назад