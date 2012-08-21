Логично, быстро, актуально, красиво.
Яркий, привлекательный дизайн печатной продукции.
Понятные продуманные сайты.
«Технарский» подход к проектированию и планированию.
Логика, анализ, исследование, мотивация.
Опыт создания, организации и координирования процесса производства:
— видео-контента (съемки, монтаж, постпродакшн, моушн)
— издания полноформатного «глянца»
— веб
— флэш
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Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere, Logic Pro —
профессиональный уровень владения инструментами для производства медиа-контента.
Skype, Google Talk, Facebook, LinkedIn, Twitter, LJ, iOS, ffffound , etc —
отслежвание тенденций в дизайне, проектировании.
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Баннеры
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Верстка полиграфии
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Презентации
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Фирменный стиль
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