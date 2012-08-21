akarachinsky

Александр akarachinsky

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Логично, быстро, актуально, красиво.

Яркий, привлекательный дизайн печатной продукции.

Понятные продуманные сайты.

«Технарский» подход к проектированию и планированию.

Логика, анализ, исследование, мотивация.

Опыт создания, организации и координирования процесса производства:

— видео-контента (съемки, монтаж, постпродакшн, моушн)

— издания полноформатного «глянца»

— веб

— флэш

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Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere, Logic Pro —

профессиональный уровень владения инструментами для производства медиа-контента.

Skype, Google Talk, Facebook, LinkedIn, Twitter, LJ, iOS, ffffound , etc —

отслежвание тенденций в дизайне, проектировании.

Баннеры
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от $50
от 1 дня
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Верстка полиграфии
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от $100
от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $500
от 1 дня
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Дизайн продукции
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от $300
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $250
от 3 дней
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Иконки и Пиксель-арт
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от $100
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
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от $170
от 3 дней
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Наружная реклама
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от $200
от 1 дня
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Презентации
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от $200
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 1 дня
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