Качество, сроки - если это для вас важные критерии, то обращайтесь ко мне! HTML?, CSS?, JS?, SCSS Sass?, jQuery?.

Осторожно?? Высокая вероятность получить качественную работу.

?? Приветствую

Меня зовут Артём, я верстальщик и front-?? developer из Киева, с 3-летним опытом верстки сайтов. Мне 19 лет, учусь в техникуме, пытаюсь саморазвиваться в этой жизни.

?? Я знаю такие технологии как :

? HTML

? CSS

? JS

? SCSS Sass

? jQuery

?? Так же умею делать:

?? семантически-структурированный сайт;

?? доступный сайт для людей с ограниченными возможностями;

?? адаптивный сайт (responsive);

?? БЭМ структуру сайта;

?? кроссбраузерные сайты;

?? Гарантии от меня:

?? Сроки

?? Качественный сайт

?? Удобство пользователя

?? На основе 3-летнего опыта придумаю адаптивный дизайн без ТЗ.

?? Хорошее настроение

?? Мои преимущества:



?? Я работал над множеством проектов для самых разных клиентов, от небольших сайтов-визиток до многостраничных сайтов.



?? Я считаю, что веб-сайт должен быть простым в использовании и обеспечивать удобство пользователю. Я фокусируюсь на создании доступных, отзывчивых и визуально привлекательных веб-сайтов.



?? Я отличный коммуникатор и командный игрок, всегда открыт для новых идей и подходов. Я творческий специалист по решению проблем и всегда стремлюсь найти лучшее решение для своих клиентов.



?? Если вы ищете опытного верстальщика, который может создавать потрясающие веб-сайты, которые отлично выглядят и просты в использовании, тогда я тот, кто вам нужен. Свяжитесь со мной сегодня, и начнем работу над вашим проектом.