Осторожно?? Высокая вероятность получить качественную работу.
?? Приветствую
Меня зовут Артём, я верстальщик и front-?? developer из Киева, с 3-летним опытом верстки сайтов. Мне 19 лет, учусь в техникуме, пытаюсь саморазвиваться в этой жизни.
?? Я знаю такие технологии как :
? HTML
? CSS
? JS
? SCSS Sass
? jQuery
?? Так же умею делать:
?? семантически-структурированный сайт;
?? доступный сайт для людей с ограниченными возможностями;
?? адаптивный сайт (responsive);
?? БЭМ структуру сайта;
?? кроссбраузерные сайты;
?? Гарантии от меня:
?? Сроки
?? Качественный сайт
?? Удобство пользователя
?? На основе 3-летнего опыта придумаю адаптивный дизайн без ТЗ.
?? Хорошее настроение
?? Мои преимущества:
?? Я работал над множеством проектов для самых разных клиентов, от небольших сайтов-визиток до многостраничных сайтов.
?? Я считаю, что веб-сайт должен быть простым в использовании и обеспечивать удобство пользователю. Я фокусируюсь на создании доступных, отзывчивых и визуально привлекательных веб-сайтов.
?? Я отличный коммуникатор и командный игрок, всегда открыт для новых идей и подходов. Я творческий специалист по решению проблем и всегда стремлюсь найти лучшее решение для своих клиентов.
?? Если вы ищете опытного верстальщика, который может создавать потрясающие веб-сайты, которые отлично выглядят и просты в использовании, тогда я тот, кто вам нужен. Свяжитесь со мной сегодня, и начнем работу над вашим проектом.
Богиня удачи благоволит людям дела.