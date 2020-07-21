Архитектура и дизайн
Студент Дизайн НИУ ВШЭ
Умею работать в программах:
Photoshop, Premiere, Lightroom, Indesign, Illustrator
Sketch up, Blender, After Effect
1. Макетирование
2. Организация выставок, разработка интерьера
3. Фирменный стиль
4. Монтаж видеороликов
5. Работа со сценарием, разработка персонажей, анализ текста
6. Эссе по истории, литературе, истории искусств, истории театра и кино, визуальные исследования
7. Габаритные чертежи в Illustrator
8. Дизайн персонажей, объектов, декораций, локаций
9. Работа с актерами, актерами озвучки, исполнителями
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