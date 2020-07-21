akasas

Александр akasas

 
22 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Архитектура и дизайн

Студент Дизайн НИУ ВШЭ

Умею работать в программах:

Photoshop, Premiere, Lightroom, Indesign, Illustrator

Sketch up, Blender, After Effect

1. Макетирование

2. Организация выставок, разработка интерьера

3. Фирменный стиль

4. Монтаж видеороликов

5. Работа со сценарием, разработка персонажей, анализ текста

6. Эссе по истории, литературе, истории искусств, истории театра и кино, визуальные исследования

7. Габаритные чертежи в Illustrator

8. Дизайн персонажей, объектов, декораций, локаций

9. Работа с актерами, актерами озвучки, исполнителями