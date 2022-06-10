akbarshoev69

О ! Хей ! спасибо что заашел на мой профиль дорогой(ая) ;)
У меня очень хороший опыт работы почти год занимаюсь этим *.)
Я использоваю для своей работы (Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro, lightroom, InDesign, ater effects И т.д)
Я хорошо знаком со функциями этих программ знаю и изучаю английский язык и язык программирование (HTML)
Я монтирую видео для соц сети или ютуб подкасты субтитры под видео
Ишу работу на 1 или 2 месяца
Буду рад вам помочь обещаю потом вы не будете жалеть работая со мной