akbarshoev69

О ! Хей ! спасибо что заашел на мой профиль дорогой(ая) ;)

Привет ! Я Акбар из Таджикистана мне 18 лет и я монтировшик (видео\аудио\и\логотип)

У меня очень хороший опыт работы почти год занимаюсь этим *.)

Я использоваю для своей работы (Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro, lightroom, InDesign, ater effects И т.д)

Я хорошо знаком со функциями этих программ знаю и изучаю английский язык и язык программирование (HTML)

Я монтирую видео для соц сети или ютуб подкасты субтитры под видео

Ишу работу на 1 или 2 месяца

Буду рад вам помочь обещаю потом вы не будете жалеть работая со мной