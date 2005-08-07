Full-Stack разработка
Здравствуйте!
Я программист MERN.
Я новичок в weblancer, но имею 2-летний опыт программирования .
Я занимаюсь как Frontend, так и Backend проектами.
Телеграм логин: @akabrshoxdev
Предлагаю свои услуги по Web-программированию:
— Разработка CRM систем для Вашего бизнеса (рекрутинг, холодные звонки, складской учет и т.п.)
— Создание сайтов под ключ: NodeJS, Express, NestJS
— Разработка на React + redux, SPA, REST API, SSR, SSG, Next
— Чат-боты Telegram
— Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения, Bootstrap( 4 - 5 ), Flexbox, Grid
— Разширения под браузер Chrome
— Интернет магазины, WordPress + woocommerce, OpenCart, каталоги
— Работаю с API любого сервиса где есть документация
— Технологии: NodeJS, JS, React, Redux, React-query, porstgres, Mysql, mongodb
Портфолио
- MovigoApp - Сайт для просмотра фильмов.2 просмотра
- Arashov.uz - Сайт для продажи онлайн-курсов.нет просмотров