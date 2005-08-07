akbarshoxdev

Анвар Умаров akbarshoxdev

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Full-Stack разработка

Здравствуйте!

﻿Я программист MERN.

﻿Я новичок в weblancer, но имею 2-летний опыт программирования .

﻿Я занимаюсь как Frontend, так и Backend проектами.

Телеграм логин: @akabrshoxdev

Предлагаю свои услуги по Web-программированию:

— Разработка CRM систем для Вашего бизнеса (рекрутинг, холодные звонки, складской учет и т.п.)

— Создание сайтов под ключ: NodeJS, Express, NestJS

— Разработка на React + redux, SPA, REST API, SSR, SSG, Next

— Чат-боты Telegram

— Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения, Bootstrap( 4 - 5 ), Flexbox, Grid

— Разширения под браузер Chrome

— Интернет магазины, WordPress + woocommerce, OpenCart, каталоги

— Работаю с API любого сервиса где есть документация

— Технологии: NodeJS, JS, React, Redux, React-query, porstgres, Mysql, mongodb

Портфолио