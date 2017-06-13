akbstal_2016

Разработка и реализация дизайн проектов

Мы компания ООО «АКБ СТАЛЬ» и мы с радостью выполним для Вас любой

дизайн, будь то интерьер Вашего офиса, квартиры, дома или даже ландшафта. Схема

и стоимость нашей работы предельно проста:- Дизайн под ключ (учитываяпожелания нашего заказчика мы создаем совершенно уникальный дизайн, где

количество выполненных эскизов неограниченно) – 1500 р./м2- Дизайн с доверием кавтору (Вы выбираете дизайн из уже имеющихся фирменных шаблонов) – 300 р./м2**В последнем варианте Выполучаете качественный продукт, но за меньшие деньги.Мы всегда доводим все нашипроекты до конца, а это значит, Вам не нужно искать рабочих и закупать все

нужные материалы, обо всем этом позаботимся мы!