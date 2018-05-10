Нужно сделать отчёт по СЕО [url=http://farwater-vl.ru/(%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0,%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE)]http://farwater-vl.ru/(зима,лето)[/url] и [url=http://prom-west.ru/]http://prom-west.ru/[/url]1. обнаружить обратные ссылки. Сколько их? Сделать скрин, обвести кружком. Сервис обратных ссылок [url=http://ahrefs.com/]ahrefs.com[/url]2. Обозначить по каким запросам мы в топе (топ-10) по Приморскому краю.В прикрепленном файле ключи, по ним и смежным ...