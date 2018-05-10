Создать баннер для виджета в едином стиле компании порядок работы:1) прислать 2-3 разных варианта2) доработать выбранный мной3) поправки после доработки4) прислать готовый вариантразмеры: 1530х384 pxСтиль должен соответствовать группе вк [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fcoddy_school]https://vk.com/coddy_school[/url]тематика: Банер создается как указание на ...
- $4Баннеры10 заявокЗакрыт5 лет назад
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Сделать макет листовки для печати.Один вариант: Формат А5, двух сторонняя печатьВторой вариант:Формат А3, одно сторонняя печатьИнформация на обеих листовках одинаковая.Готовый результат предоставить в:cdrpsdpdfpngОтступы по краям придерживаться согласно требованиям печати таких форматов.Баннеры15 заявокЗакрыт5 лет назад
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Изменить текст в 3х картинках! Текст пришлю!Баннеры5 заявокЗакрыт5 лет назад
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Написать пресс-релиз для размещения на внешних ресурсах по ТЗ:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z4UnFLLgQxsF1nU-J2FI6BmLiYgsu6G2zDrUyJUrhWg/edit#gid=0Нужно рерайтить на английскомПереводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Нужно сделать отчёт по СЕО [url=http://farwater-vl.ru/(%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0,%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE)]http://farwater-vl.ru/(зима,лето)[/url] и [url=http://prom-west.ru/]http://prom-west.ru/[/url]1. обнаружить обратные ссылки. Сколько их? Сделать скрин, обвести кружком. Сервис обратных ссылок [url=http://ahrefs.com/]ahrefs.com[/url]2. Обозначить по каким запросам мы в топе (топ-10) по Приморскому краю.В прикрепленном файле ключи, по ним и смежным ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Перечертить чертеж в Компасе качественно, нормально. [url=https://files.work-zilla.com/livefiles/3718749/636614460554056046/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf]https://files.work-zilla.com/livefiles/3718749/636614460554056046/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf[/url]У меня в помощь в разработки рама есть в приложенииЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт6 лет назад