Доброе время суток!

Я начинающий фрилансер. Хотелось бы себя попробовать в иллюстрации. Умею/могу рисовать от руки. Знание графических программ Photoshop и GIMP на уровне "любителя". Интересно работать в темах: психология, шаманизм, современное искусство.

Имею опыт работы в таких должностях, как:

Техник-инженер(МИЭА);

Инженер-программист архивации(СмартГеймз Холдингс (Сайпрус) Лимитед);

Администратор проектов(СмартГеймз Холдингс (Сайпрус) Лимитед);

Ссылка на подробное резюме: https://m.hh.ru/applicant/resume/8f840ba3ff016859410039ed1f5946396b6d37

Спасибо за внимание!