akellatgk

Юлия akellatgk

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Доброе время суток!

Я начинающий фрилансер. Хотелось бы себя попробовать в иллюстрации. Умею/могу рисовать от руки. Знание графических программ Photoshop и GIMP на уровне "любителя". Интересно работать в темах: психология, шаманизм, современное искусство. 

Имею опыт работы в таких должностях, как: 

  • Техник-инженер(МИЭА);
  • Инженер-программист архивации(СмартГеймз Холдингс (Сайпрус) Лимитед);
  • Администратор проектов(СмартГеймз Холдингс (Сайпрус) Лимитед);
Ссылка на подробное резюме: https://m.hh.ru/applicant/resume/8f840ba3ff016859410039ed1f5946396b6d37 

Спасибо за внимание!