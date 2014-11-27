Доброе время суток!
Я начинающий фрилансер. Хотелось бы себя попробовать в иллюстрации. Умею/могу рисовать от руки. Знание графических программ Photoshop и GIMP на уровне "любителя". Интересно работать в темах: психология, шаманизм, современное искусство.
Имею опыт работы в таких должностях, как:
- Техник-инженер(МИЭА);
- Инженер-программист архивации(СмартГеймз Холдингс (Сайпрус) Лимитед);
- Администратор проектов(СмартГеймз Холдингс (Сайпрус) Лимитед);
Спасибо за внимание!
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