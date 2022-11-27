akhandorina

SMM-специалист
Предоставляю услуги, касаемо работы в сфере SMM:
Аудит аккаунта, оформление шапки профиля, написание постов, создание визуала, написание контент-плана ( сторис + посты ).
Подберу блоггеров для рекламы, проведу грамотный массфоллоу.
Настрою рекламный кабинет Вконтакте.
Готова взять бизнес-аккаунт на полное ведение.
Прошла обучение на ТОПовой обучающей платформе Skillbox, также освоено несколько коротких курсов и интенсивов. Мои знания актуальны, прохожу обучение непрерывно.
Имеется опыт работы с большим количеством учебных кейсов и одним реальным заказчиком (ниша - изготовление мыла ручной работы). Кейса данного проекта, к сожалению, нет (по инициативе заказчика). Портфолио находится на стадии разработки.
Я против войны в Украине!