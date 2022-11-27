akhandorina

SMM-специалист

Предоставляю услуги, касаемо работы в сфере SMM:

Аудит аккаунта, оформление шапки профиля, написание постов, создание визуала, написание контент-плана ( сторис + посты ).

Подберу блоггеров для рекламы, проведу грамотный массфоллоу.

Настрою рекламный кабинет Вконтакте.

Готова взять бизнес-аккаунт на полное ведение.

Прошла обучение на ТОПовой обучающей платформе Skillbox, также освоено несколько коротких курсов и интенсивов. Мои знания актуальны, прохожу обучение непрерывно.

Имеется опыт работы с большим количеством учебных кейсов и одним реальным заказчиком (ниша - изготовление мыла ручной работы). Кейса данного проекта, к сожалению, нет (по инициативе заказчика). Портфолио находится на стадии разработки.