akharchenko

Артем Харченко
соискание должности тестировщика ПО
Местонахождение: Украина, Харьков моб: +38 (097) 915 78 01
E-mail: [email protected]
Skype:a.kharchenko1982
Summary: - Опыт в анализе, сравнении, тестировании и закупке различного оборудования и программного обеспечения;
- опыт в поиске ошибок в работе программного обеспечения и написании отчетов
разработчику продукта;
- написание отчетов, сравнений и технической документации о протестированном либо
используемом оборудовании/программном обеспечении;
- опыт детального планирования стадий разработки и внедрения систем и анализ их воздействия на другие части распределенной инфраструктуры;
- мониторинг, анализ и корректировка стадий внедрения проектов;
- умение вести переговоры с заказчиком и добиваться результата, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, предоставлять помощь для решения проблем людям,нуждающимся в ней;
- опыт в написании документации по внутренней безопасности компании;
- способность идентифицировать, понимать и выставлять приоритеты важным задачам;
- способность к быстрой перестройке при изменении условий задачи;
-внимательность к деталям и аккуратность;
- проактивное мышление и нацеленность на результат.
Важным аспектом в работе для меня является удовлетворение полученным результатом и возможность саморазвития. Я ценю качество выполненной работы и организацию процесса трудовой деятельности.
Опыт работы Администратор безопасности информационных систем
КП "Городской информационный центр" 02/2012 –по наст. время
Обязанности:
- разработка новых проектов по системам видеонаблюдения, контроля доступа и мониторинга на основе существующих программно-технических решений, непосредственное взаимодействие с заказчиком на всех стадиях сотрудничества;
- полная поддержка используемых систем видеонаблюдения,мониторинга, бесперебойного питания и контроля доступа;
- написание технической документации по вышеназванным системам, документации по обеспечению безопасности на предприятии, контроль хода выполнения работ подрядчиками;
- настройка и централизованный контроль работы антивирусного ПО;
- создание и хранение резервных копий серверов и данных на них.
Достижения:
- разработанные и введенные в эксплуатацию комплексные городские системы видеонаблюдения в г. Харькове;
- написание регламентной документации по информационным системам; нормативно-правовой документации по внутренней безопасности на предприятии; технической документации по используемым системам;
- интеграция системы контроля доступа в систему видеонаблюдения.
ИНЖЕНЕР Компьютерных систем
КП "Городской информационный центр" 09/2010– 02/2012
Обязанности:
-участие в планировании и модернизации телекоммуникационной сети города;
-контроль составленой подрядчиками проектно-сметной документации, в т.ч. с выездом на объект;
-настройка сетевого оборудования.
Достижения:
- активное у частиев создании общегородской мультисервисной сети, привлечение новых пользователей.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Аутсорсинговая компания ”Технетсервис” 09/2009 –08/2010
Обязанности:
-траблшутинг и решение проблем с аппаратным и программным обеспечением заказчиков;
-написание отчетов по выявленным проблемам;
-отправка запросов по проблемам аппаратного и программного обеспечения разработчикам.
Достижения:
-получил хороший опыт в поиске и устранении ошибок в работе аппаратного и программного обеспечения.
Образование 2000-2005 - Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники
Магистр по специальности Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки
IT курс «IT-Source» Тестировщик программного обеспечения 2015
M2823 Внедрение и управление безопасностью в сетях на основе Windows Server 2003 2007
M2282 Проектирование инфраструктуры сетевых служб и службы каталогов Microsoft Windows Server 2003 Active Directory 2007
M2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003 2006
M2277 Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003:
Сетевые службы 2006
Иностранные языки: Английский (intermediate); русский; украинский.