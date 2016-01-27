akharchenko

Артем Харченко akharchenko

 
41 годУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Тестирование программного обеспечения

Артем Харченко

 

соискание должности тестировщика ПО

 

Местонахождение: Украина, Харьков                                                       моб:  +38 (097) 915 78 01

                                                                                              E-mail: [email protected]

                                                                                                                  Skype:a.kharchenko1982

 

 

Summary:                      - Опыт в анализе, сравнении, тестировании и закупке различного оборудования и программного обеспечения;

- опыт в поиске ошибок в работе программного обеспечения и написании отчетов

разработчику продукта;

- написание отчетов, сравнений и технической документации о протестированном либо

используемом оборудовании/программном обеспечении;

                                      - опыт детального планирования стадий разработки и внедрения систем и анализ их воздействия на другие части распределенной инфраструктуры;

                                      - мониторинг, анализ и корректировка стадий внедрения проектов;

                                      - умение вести переговоры с заказчиком и добиваться результата, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, предоставлять помощь для решения проблем людям,нуждающимся в ней;

                                      - опыт в написании документации по внутренней безопасности компании;

                                      - способность идентифицировать, понимать и выставлять приоритеты важным задачам;

                                      - способность к быстрой перестройке при изменении условий задачи;

                                      -внимательность к деталям и аккуратность;

                                      - проактивное мышление и нацеленность на результат.

          Важным аспектом в работе для меня является удовлетворение полученным результатом и возможность саморазвития. Я ценю качество выполненной работы и организацию процесса трудовой деятельности.

 

Опыт работы                Администратор безопасности информационных систем

                                      КП "Городской информационный центр"       02/2012 –по наст. время

                                      Обязанности:

- разработка новых проектов по системам видеонаблюдения, контроля доступа и мониторинга на основе существующих программно-технических решений, непосредственное взаимодействие с заказчиком на всех стадиях сотрудничества;

- полная поддержка используемых систем видеонаблюдения,мониторинга, бесперебойного питания и контроля доступа;

- написание технической документации по вышеназванным системам, документации по обеспечению безопасности на предприятии, контроль хода выполнения работ подрядчиками;

-    настройка и централизованный контроль работы антивирусного ПО;

-    создание и хранение резервных копий серверов и данных на них.

 

                                      Достижения:

                                      - разработанные и введенные в эксплуатацию комплексные городские системы видеонаблюдения в г. Харькове;

                                      - написание регламентной документации по информационным системам; нормативно-правовой документации по внутренней безопасности на           предприятии; технической документации по используемым системам;

                                      - интеграция системы контроля доступа в систему видеонаблюдения.

                                     

                                      ИНЖЕНЕР Компьютерных систем

                                      КП "Городской информационный центр"       09/2010–  02/2012

                                      Обязанности:

                                      -участие в планировании и модернизации телекоммуникационной сети     города;

                                      -контроль составленой подрядчиками проектно-сметной документации, в т.ч. с выездом на объект;

                                      -настройка сетевого оборудования.

                                      Достижения:

- активное у частиев создании общегородской мультисервисной сети, привлечение новых пользователей.

 

                                      ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

                                      Аутсорсинговая компанияТехнетсервис”    09/2009 –08/2010

                                      Обязанности:

                                      -траблшутинг и решение проблем с аппаратным и программным   обеспечением заказчиков;

                                      -написание отчетов по выявленным проблемам;

                                      -отправка запросов по проблемам аппаратного и программного обеспечения                                       разработчикам.

                                      Достижения:

                                      -получил хороший опыт в поиске и устранении ошибок в работе аппаратного и программного обеспечения.

Образование                2000-2005 - Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники

                                      Магистр по специальности Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки 

IT курс «IT-Source» Тестировщик программного обеспечения   2015

M2823 Внедрение и управление безопасностью в сетях на основе Windows Server 2003              2007

M2282 Проектирование инфраструктуры сетевых служб и службы каталогов Microsoft Windows Server 2003 Active Directory                                                  2007

                                      M2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003      2006

M2277 Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003:

Сетевые службы                                      2006     

                                     

Иностранные языки:    Английский (intermediate); русский; украинский.

Защита информации