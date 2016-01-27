akharchenko

Тестирование программного обеспечения

Артем Харченко

соискание должности тестировщика ПО

Местонахождение: Украина, Харьков моб: +38 (097) 915 78 01

E-mail: [email protected]

Skype:a.kharchenko1982

Summary: - Опыт в анализе, сравнении, тестировании и закупке различного оборудования и программного обеспечения;

- опыт в поиске ошибок в работе программного обеспечения и написании отчетов

разработчику продукта;

- написание отчетов, сравнений и технической документации о протестированном либо

используемом оборудовании/программном обеспечении;

- опыт детального планирования стадий разработки и внедрения систем и анализ их воздействия на другие части распределенной инфраструктуры;

- мониторинг, анализ и корректировка стадий внедрения проектов;

- умение вести переговоры с заказчиком и добиваться результата, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, предоставлять помощь для решения проблем людям,нуждающимся в ней;

- опыт в написании документации по внутренней безопасности компании;

- способность идентифицировать, понимать и выставлять приоритеты важным задачам;

- способность к быстрой перестройке при изменении условий задачи;

-внимательность к деталям и аккуратность;

- проактивное мышление и нацеленность на результат.

Важным аспектом в работе для меня является удовлетворение полученным результатом и возможность саморазвития. Я ценю качество выполненной работы и организацию процесса трудовой деятельности.

Опыт работы Администратор безопасности информационных систем

КП "Городской информационный центр" 02/2012 –по наст. время

Обязанности :

- разработка новых проектов по системам видеонаблюдения, контроля доступа и мониторинга на основе существующих программно-технических решений, непосредственное взаимодействие с заказчиком на всех стадиях сотрудничества;

- полная поддержка используемых систем видеонаблюдения,мониторинга, бесперебойного питания и контроля доступа;

- написание технической документации по вышеназванным системам, документации по обеспечению безопасности на предприятии, контроль хода выполнения работ подрядчиками;

- настройка и централизованный контроль работы антивирусного ПО;

- создание и хранение резервных копий серверов и данных на них.

Достижения :

- разработанные и введенные в эксплуатацию комплексные городские системы видеонаблюдения в г. Харькове;

- написание регламентной документации по информационным системам; нормативно-правовой документации по внутренней безопасности на предприятии; технической документации по используемым системам;

- интеграция системы контроля доступа в систему видеонаблюдения.

ИНЖЕНЕР Компьютерных систем

КП "Городской информационный центр" 09/2010– 02/2012

Обязанности :

-участие в планировании и модернизации телекоммуникационной сети города;

-контроль составленой подрядчиками проектно-сметной документации, в т.ч. с выездом на объект;

-настройка сетевого оборудования.

Достижения :

- активное у частиев создании общегородской мультисервисной сети, привлечение новых пользователей.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Аутсорсинговая компания ”Технетсервис” 09/2009 –08/2010

Обязанности :

-траблшутинг и решение проблем с аппаратным и программным обеспечением заказчиков;

-написание отчетов по выявленным проблемам;

-отправка запросов по проблемам аппаратного и программного обеспечения разработчикам.

Достижения :

-получил хороший опыт в поиске и устранении ошибок в работе аппаратного и программного обеспечения.

Образование 2000-2005 - Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники

Магистр по специальности Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки

IT курс «IT-Source» Тестировщик программного обеспечения 2015

M2823 Внедрение и управление безопасностью в сетях на основе Windows Server 2003 2007

M2282 Проектирование инфраструктуры сетевых служб и службы каталогов Microsoft Windows Server 2003 Active Directory 2007

M2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003 2006

M2277 Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003:

Сетевые службы 2006

Иностранные языки: Английский (intermediate); русский; украинский.