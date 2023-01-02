akhtamov_ikrom

Акстамов Икром

 Город: Бухарская область, Вобкентский район.

 Возраст: 24

 Образование: высшее

 Мое направление: 3d моделирование, детальное строительство и 2D-3D чертежи.

 Опыт работы: 5 лет.

 Компьютерная грамотность: 100%.

 Дополнительная информация: Solidworks, Simulation, Visualize, AutoCad, StarCam, T-Flax Cad, Compass 3d-2d, 3d принтер.

 О себе: у меня 5-летний опыт работы в следующих программах, в настоящее время я работаю инженером-проектировщиком. Кроме того, я могу запрограммировать детали для 3D-принтера и программу для плазменной машины.

Контакт: @ Mr_nobody3033