akimovaolesya28

Более 8 лет работаю техническим писателем и нормоконтролером текстовой документации, предназначенной для нужд гос. заказчиков (Мин. обороны, МИД и др.) и не только. Нормоконтроль текстовой документации подразумевает вычитку текста и его редактирование, корректировку в соответствии с правилами русского языка (орфография, пунктуация, стилевая правка и др.) Ответственна и исполнительна, о чем свидетельствуют два красных диплома о высшем образовании. Более подробно в резюме https://yadi.sk/i/qHdracE-3MCcgi

Примеры работ при необходимости вышлю.

Эл. почта: [email protected]