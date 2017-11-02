akimovaolesya28

Олеся Акимова akimovaolesya28akimovaolesya28
40 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Более 8 лет работаю техническим писателем и нормоконтролером текстовой документации, предназначенной для нужд гос. заказчиков (Мин. обороны, МИД и др.) и не только. Нормоконтроль текстовой документации подразумевает вычитку текста и его редактирование, корректировку в соответствии с правилами русского языка (орфография, пунктуация, стилевая правка и др.) Ответственна и исполнительна, о чем свидетельствуют два красных диплома о высшем образовании. Более подробно в резюме https://yadi.sk/i/qHdracE-3MCcgi
Примеры работ при необходимости вышлю.
Эл. почта: [email protected]
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