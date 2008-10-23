Должность:
дизайнер по наружной рекламе, дизайнер-оформитель
Образование: Высшее
Опыт работы: 5 лет
Учебное заведение, специальность:
1993 – 1997гг.
Крымское художественное училище имени Самокиша
Специальность: художник-оформитель
1997 – 2003гг.
Крымская Академия Природоохранного и курортного строительства
кафедра архитектуры
Специальность: архитектор-градостроитель (Диплом специалиста)
Места работы:
2003-2005 - студия «Я дизайн» дизайнер интерьеров.
2005-2006 - рекламно-производственное предприятие «Вектор»
Дизайнер по наружной рекламе
2006-2007 - студия «Я дизайн» дизайнер интерьеров.
(главный дизайнер)
2007- по настоящее время – рекламно-производственная компания «Квант плюс»
Частные заказы: картины, роспись стен, резьба по дереву (скульптура) и др.
Профессиональные навыки:
Владение программами:
на профессиональном уровне: Adobe Photoshop, CorelDraw, 3Ds Max.
на среднем уровне: Adobe Illustrator
умею рисовать от руки в различных техниках: масло, акварель, карандаш (скетчи), тушь, роспись стен (акрил), резьба по дереву, батик.