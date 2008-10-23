Должность:

дизайнер по наружной рекламе, дизайнер-оформитель

Образование: Высшее

Опыт работы: 5 лет

Учебное заведение, специальность:

1993 – 1997гг.

Крымское художественное училище имени Самокиша

Специальность: художник-оформитель

1997 – 2003гг.

Крымская Академия Природоохранного и курортного строительства

кафедра архитектуры

Специальность: архитектор-градостроитель (Диплом специалиста)

Места работы:

2003-2005 - студия «Я дизайн» дизайнер интерьеров.

2005-2006 - рекламно-производственное предприятие «Вектор»

Дизайнер по наружной рекламе

2006-2007 - студия «Я дизайн» дизайнер интерьеров.

(главный дизайнер)

2007- по настоящее время – рекламно-производственная компания «Квант плюс»

Частные заказы: картины, роспись стен, резьба по дереву (скульптура) и др.

Профессиональные навыки:

Владение программами:

на профессиональном уровне: Adobe Photoshop, CorelDraw, 3Ds Max.

на среднем уровне: Adobe Illustrator

умею рисовать от руки в различных техниках: масло, акварель, карандаш (скетчи), тушь, роспись стен (акрил), резьба по дереву, батик.