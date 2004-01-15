akira_forever

Качественно и точно в срок - создание сайтов с чистым и кроссбраузерным кодом. Адаптивность, Flexbox, Grid,CSS3, SCSS, HTML5, JavaScript, JQuery

Моя цель - сделать работу быстро и красиво!

Если вы работаете со мной, экономите:

Время. Я качественно и быстро создаю верстку, так как берусь единовременно за один заказ. Таким образом на ваш заказ ложится всё моё время и разработка идёт на всех оборотах!

Я качественно и быстро создаю верстку, так как берусь единовременно за один заказ. Таким образом на ваш заказ ложится всё моё время и разработка идёт на всех оборотах! Нервы. Большинство правок уже внесены в стоимость работ, я готов все их делать, потому что хочу сделать работу качественно и именно так, как хочет того клиент.

В течение недели после сдачи готовой работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной приятно работать и мне очень важно, что бы клиент остался доволен моей работой!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: akira_alone﻿

Skype: bwd_skype (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- на связи 24/7

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина