akira_forever

Качественно и точно в срок - создание сайтов с чистым и кроссбраузерным кодом. Адаптивность, Flexbox, Grid,CSS3, SCSS, HTML5, JavaScript, JQuery
Моя цель - сделать работу быстро и красиво!
Если вы работаете со мной, экономите:
- Время. Я качественно и быстро создаю верстку, так как берусь единовременно за один заказ. Таким образом на ваш заказ ложится всё моё время и разработка идёт на всех оборотах!
- Нервы. Большинство правок уже внесены в стоимость работ, я готов все их делать, потому что хочу сделать работу качественно и именно так, как хочет того клиент.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной приятно работать и мне очень важно, что бы клиент остался доволен моей работой!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: akira_alone
- Skype: bwd_skype (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- на связи 24/7
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Действие аккаунта приостановлено!