akirs

Андрей akirs

 
59 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Национальность: русский.

Семейное положение: женат.

Профессиональное знание графических программ:

пакет Adobe CS3 (PhotoShop, InDesign, Illustrator, Acrobat),

Macromedia FreeHand, QuarkXpress, CorelDraw.

Работа на Macintosh OS 10 и PС.

04.2006 – 09.2007 ООО «АРТиУМ» (дизайн студия)

препресс-инженер:

верстка оригинал макетов;

цветокоррекция и ретушь;

пре-пресс;

проверка и подготовка файлов к печати;

04.1997 – 04.2006 ЗАО «Kella» (дизайн и собственное производство всех видов полиграфической продукции

(офсет, шелкография)

препресс-инженер:

верстка оригинал макетов;

цветокоррекция и ретушь;

пре-пресс;

проверка и подготовка файлов к печати;

размещение на печатном листе (спуск полос);

генерация и проверка PS файлов и готовых пленок.

Руководство отделом дизайна и подготовки

02.1995 – 04.1997 Типография №12 им. Лоханкова (дизайн и собственное производство полиграфической продукции (офсет – ценные бумаги)

инженер

верстка оригинал макетов;

цветокоррекция и ретушь;

проверка и подготовка файлов к печати.

03.1992 – 02.1995 Издательско-полиграфический техникум

лаборант, преподаватель:

проведение лабораторных работ и лекций

в группах студентов по теме издательские системы

Образование:

Высшее. Московский полиграфический институт,

Ленинградский филиал. Инженер по автоматизации полиграфического производства.

Творчество:

Фотография, музыка.

Дополнительные сведения о себе:

Ответственное отношение к работе, творческий подход,

вкус, умение работать в команде, доброжелательность, коммуникабельность.