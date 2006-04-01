Национальность: русский.
Семейное положение: женат.
Профессиональное знание графических программ:
пакет Adobe CS3 (PhotoShop, InDesign, Illustrator, Acrobat),
Macromedia FreeHand, QuarkXpress, CorelDraw.
Работа на Macintosh OS 10 и PС.
04.2006 – 09.2007 ООО «АРТиУМ» (дизайн студия)
препресс-инженер:
верстка оригинал макетов;
цветокоррекция и ретушь;
пре-пресс;
проверка и подготовка файлов к печати;
04.1997 – 04.2006 ЗАО «Kella» (дизайн и собственное производство всех видов полиграфической продукции
(офсет, шелкография)
препресс-инженер:
верстка оригинал макетов;
цветокоррекция и ретушь;
пре-пресс;
проверка и подготовка файлов к печати;
размещение на печатном листе (спуск полос);
генерация и проверка PS файлов и готовых пленок.
Руководство отделом дизайна и подготовки
02.1995 – 04.1997 Типография №12 им. Лоханкова (дизайн и собственное производство полиграфической продукции (офсет – ценные бумаги)
инженер
верстка оригинал макетов;
цветокоррекция и ретушь;
проверка и подготовка файлов к печати.
03.1992 – 02.1995 Издательско-полиграфический техникум
лаборант, преподаватель:
проведение лабораторных работ и лекций
в группах студентов по теме издательские системы
Образование:
Высшее. Московский полиграфический институт,
Ленинградский филиал. Инженер по автоматизации полиграфического производства.
Творчество:
Фотография, музыка.
Дополнительные сведения о себе:
Ответственное отношение к работе, творческий подход,
вкус, умение работать в команде, доброжелательность, коммуникабельность.