Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Сергею! Все сделал, четко, профессионально и в коротки сроки! Думаю будем работать и дальше!
Ответный отзыв
Хочу выразить своё восхищение от сотрудничества с Алексеем. Человек ответственный и чётко ставит ТЗ, оплата без проблемм, даже больше оплатил чем договаривались. Всегда на связи, легко решать возникающие в процессе работы вопросы, с пониманием относится к ходу процесса работы. Смело можете доверять, всем рекомендую и надеюсь это наш с ним не последний проект! :)
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа, Всем советую
$10
10 баллов
13 лет назад
Сергей выполнил очень тщательно и точно в срок! Спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Поставил чёткое задание, что способствовало максимально кратчайшему сроку выполнения задания. Моментальная оплата. Остался очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую! Но и сам не откажусь от постоянного сотрудничества! :)
$10
10 баллов
13 лет назад
Сергей как исполнитель показал себя с лучшей стороны. все сделал в срок, качественно и не дорого. рекомендую всем.
Ответный отзыв
От сотрудничесва с данным заказчиком остались только положительные эмоции. Чёткое задание, реальные сроки, решение возникающих в процессе работы ньюансов онлайн, моментальная оплата. Очень рад сотрудничеством, продолжаю и дальше с ним работать. Всем рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Огромное спасибо за отзывчивость и быстрое исполнение!