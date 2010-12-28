Хочу выразить своё восхищение от сотрудничества с Алексеем. Человек ответственный и чётко ставит ТЗ, оплата без проблемм, даже больше оплатил чем договаривались. Всегда на связи, легко решать возникающие в процессе работы вопросы, с пониманием относится к ходу процесса работы. Смело можете доверять, всем рекомендую и надеюсь это наш с ним не последний проект! :)