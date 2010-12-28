akkapul

Сергей akkapul

 
41 годУкраина/Чернигов
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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Спасибо Сергею! Все сделал, четко, профессионально и в коротки сроки! Думаю будем работать и дальше!
Хочу выразить своё восхищение от сотрудничества с Алексеем. Человек ответственный и чётко ставит ТЗ, оплата без проблемм, даже больше оплатил чем договаривались. Всегда на связи, легко решать возникающие в процессе работы вопросы, с пониманием относится к ходу процесса работы. Смело можете доверять, всем рекомендую и надеюсь это наш с ним не последний проект! :)
Ответный отзыв
andrewsy
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов(-2)
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнить фотогалерею
Отличная работа, Всем советую
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Размещение 20 объявлений на авито
Сергей выполнил очень тщательно и точно в срок! Спасибо!
Очень приятный заказчик. Поставил чёткое задание, что способствовало максимально кратчайшему сроку выполнения задания. Моментальная оплата. Остался очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую! Но и сам не откажусь от постоянного сотрудничества! :)
Ответный отзыв
NADOLGO
Маринс 
38 летНидерланды
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
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Сергей как исполнитель показал себя с лучшей стороны. все сделал в срок, качественно и не дорого. рекомендую всем.
От сотрудничесва с данным заказчиком остались только положительные эмоции. Чёткое задание, реальные сроки, решение возникающих в процессе работы ньюансов онлайн, моментальная оплата. Очень рад сотрудничеством, продолжаю и дальше с ним работать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Nick_D
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Отредактировать документ XLS
Огромное спасибо за отзывчивость и быстрое исполнение!