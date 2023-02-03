akkermanemma

Эмма akkermanemma

 
26 летУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Чат-бот разработчик

Чат-бот разработчик

Навыки:
?? Анализ конкурентной среды и целевой аудитории продукта/

компании

?? Разработка концепции проекта

?? Продумывание сценария взаимодействия пользователя с ботом

?? Написание текстов для чат-бота

?? Разработка чат-бота на конструкторах Smart Sender и ManyChat

?? Владение графическими редакторами Canva, Adobe Photoshop

?? Составление цепочек прогревающих текстов для рассылок

?? Разработка вебинарных воронок

?? Разработка чат-ботов для сферы услуг, продаж, онлайн

образования

?? Поддержка технической части чат-бота после запуска проекта

?? Работа мессенджерах: Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram,

Facebook

Также занимаюсь транскрибацией и набором текста

Photoshop