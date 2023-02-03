akkermanemma

Чат-бот разработчик
Чат-бот разработчик
Навыки:
?? Анализ конкурентной среды и целевой аудитории продукта/
компании
?? Разработка концепции проекта
?? Продумывание сценария взаимодействия пользователя с ботом
?? Написание текстов для чат-бота
?? Разработка чат-бота на конструкторах Smart Sender и ManyChat
?? Владение графическими редакторами Canva, Adobe Photoshop
?? Составление цепочек прогревающих текстов для рассылок
?? Разработка вебинарных воронок
?? Разработка чат-ботов для сферы услуг, продаж, онлайн
образования
?? Поддержка технической части чат-бота после запуска проекта
?? Работа мессенджерах: Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram,
Также занимаюсь транскрибацией и набором текста