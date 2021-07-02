akkozhina_

SMM-специалист, Таргетолог

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Аруназ, я рада предложить вам свои услуги SMM специалиста, копирайтера, таргетолога и дизайнера. В своей работе я придерживаюсь трех принципов:

Ваше время ценнее моего. В процессе нашего сотрудничества я всегда на связи для оперативного внесения правок. Вам не придется ждать, пока я появлюсь в сети — мой телефон всегда включен.

«Любой каприз». Неотделимым этапом любой работы является внесение правок. Для меня это возможность совершенствоваться и создать хороший продукт, поэтому я легко иду на контакт и прислушиваюсь к любым рекомендациям.

И количество, и качество. Приоритетом в работе для меня является личностный рост и создание по-настоящему качественного продукта. Я не гонюсь за количеством заказов и отзывов — на текущий момент средняя продолжительность моего сотрудничества с одним заказчиком составляет полгода. Тем не менее, я с удовольствием возьмусь и за краткосрочные проекты, и за разовые заказы.

Я создаю информативные и продающие посты для любой социальной сети и знаю, как завоевать любовь и доверие аудитории. Напишите мне, если хотите увидеть это на практике! Связаться со мной можно через телеграм или ватсап по номеру +77475238377.