Опыт программирования на всем и вся еще со времен 8086-компьютеров.

Имеется обширный опыт программирования на Delphi, Objective C, MSVC

Много занимался WinAPI-программированием, COM/OLE.

В последнее время предпочтение отдается веб20 проектам и программированию для веб с использованием PHP/JS/AJAX/MYSQL совместно с CodeIgniter, Smarty, Mootools/jQuery.

Последние проекты, в которых принимал активное участие:

http://blogoda.ru (программинг примерно половины функционала: codeigniter, mootools, php, smarty, mysql).

веб20 трекалка времени (в онлайне недоступно, покажу если надо. Тоже CI, mootools, php, smarty, mysql).

И полностью мной написаные проекты (с нуля):

ybex.com

xinbox.com

sixfiles.com

Обращайтесь. Делаю все качественно, за деньги...