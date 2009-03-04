Опыт программирования на всем и вся еще со времен 8086-компьютеров.
Имеется обширный опыт программирования на Delphi, Objective C, MSVC
Много занимался WinAPI-программированием, COM/OLE.
В последнее время предпочтение отдается веб20 проектам и программированию для веб с использованием PHP/JS/AJAX/MYSQL совместно с CodeIgniter, Smarty, Mootools/jQuery.
Последние проекты, в которых принимал активное участие:
http://blogoda.ru (программинг примерно половины функционала: codeigniter, mootools, php, smarty, mysql).
веб20 трекалка времени (в онлайне недоступно, покажу если надо. Тоже CI, mootools, php, smarty, mysql).
И полностью мной написаные проекты (с нуля):
Обращайтесь. Делаю все качественно, за деньги...
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