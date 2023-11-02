akokovins11

Дизайнер

Доброго времени суток )

Я графический дизайнер с опытом работы с искусственным интеллектом. Примеры моих работ можно найти на этой платформе. Мой подход объединяет творчество и новейшие технологии для создания выдающихся дизайнерских решений.





Что я предлагаю:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- 3-5 вариантов дизайна на выбор.

- Возможность внести коррективы до полного удовлетворения вашим требованиям.

- Готовую работу в нужном вам формате и разрешении.

Надеюсь на продуктивное сотрудничество! С уважением, Анна.

Готова помочь вам воплотить ваши идеи в жизнь!



