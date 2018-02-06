akolomiychenko

Креатор Копирайтер

Здравствуйте! Я - отличный креатор-копирайтер, живу и работаю в Москве. Я много лет работаю в рекламных агентствах, в том числе сетевых. Занимаюсь всеми видами написания текстов: продающие тексты, сценарии роликов и мероприятий, механики промо, слоганы, нейминг, итд.Имеются фестивальные награды, о которых подробнее можно посмотреть в моем резюме. Участвовала в Cannes Young Lions в Каннах (попала туда, выиграв конкурс в Казахстане).Я имею опыт в разработке качественных и эффективных рекламных кампаний, разработке digital проектов, ATL материалов, BTL активностей, выявлении потребительских барьеров и инсайтов, с выходом на сообщение и построении коммуникационной платформы в контексте аудитории. Хвастаюсь без малейшего угрызения совести умением мыслить за рамками, отличной дисциплиной и амбициями. Люблю узнавать новое, использовать последние технологии для производства рекламных проектов. Каждую свободную минуту я провожу в поисках интересного контента в сфере рекламы и маркетинга. Последние 2 года работаю Копирайтером и Груп Хедом, распределяю задачи, координирую и организовываю работу внутри креативной группы, полностью лидирую проекты от брифа до реализации.Я - любитель постоянного движняка, кипиша и нелегких задач, перфекционист за гранью разумного.Больше обо мне расскажет мое портфолио:https://www.behance.net/ideasbyanna