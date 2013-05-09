akondadesign

Анна akondadesign

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Дизайн Интерьера. Ремонт

Тел. +7 (906) 279-13-76

e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский государственный университет Технологии и Дизайна

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

3DMax + Vray, ArchiCAD, Adobe Photoshop. Рисунок от руки

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Дизайн интерьера

Визуализация

Портфолио