Дизайн Интерьера. Ремонт
Тел. +7 (906) 279-13-76
e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Санкт-Петербургский государственный университет Технологии и Дизайна
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
3DMax + Vray, ArchiCAD, Adobe Photoshop. Рисунок от руки
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Дизайн интерьера
Визуализация
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Портфолио
- Кухня классическая (парнас)1305 просмотров
- Спальня женская 2539 просмотров
- Спальня женская1146 просмотров
- Спальня+ кабинет 3895 просмотров
- Спальня+ кабинет1356 просмотров
- Гостиная с рабочей зоной2771 просмотр