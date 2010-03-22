Программист Visual FoxPro , SQL

Я закончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института.

Опыт программирования – 32 года.

Опыт программирования на Visual FoxPro (VFP) более 10 лет.

Мой последний проект - это база данных предприятия Polyform AS.

База данных состоит из 357 таблиц и 2149 SQL-запросов к базе данных.

Программный комплекс, разработанный мною, предоставляет услуги по ведению базы данных всем управленческим отделам предприятия.

Имею бухгалтерские и экономические знания по работе всех отделов предприятия.

Средства, которые я использую, позволяют быстро реализовать любой проект.

Имею готовые решения для всех отделов предприятия.

Не имею хронических заболеваний, очень редко пользуюсь услугами врачей,

способен плодотворно работать в течении всего рабочего дня.

В программировании использую язык классифицированный как Database Development System, дающий максимальные удобства для разработки баз данных.

Я не использую универсальные языки, такие как C# и Java, так как они, в силу своей универсальности, не дают надлежащих удобств для разработки баз данных и поэтому являются слишком затратными.

В программировании использую методы, которые позволяют иметь быстрый доступ к данным и высокую скорость разработки проекта (язык SQL - для доступа к данным, ООП и фундаментальные классы - при разработке проекта).

SQL-запросы к базе данных оптимизированы и выполняются в сотые доли секунды.

Фундаментальные классы позволяют иметь в проектах минимум допонительного программного кода. Почти весь программный код сосредоточен в фундаментальных классах, которые были написаны один раз и использовались далее во всех проектах.

Имею фундаментальные классы для импорта данных в Excel и Word в виде отчётов и шаблонных документов. Мои программы могут использовать Microsoft Outlook и Internet Explorer для автоматической отправки счетов по электронной почте и считывания текущих курсов валют с интернет страницы.

Имею собственный дизайнер Excel-отчётов (при наличии исходных данных отчёт можно составить за несколько минут).

Могу составить интернет-страницу с подгружаемым контентом, используя знания в области DHTML, JavaScript, CSS, DOM.

Мои заказчики всегда довольны моими программами.

Мои разработаные и успешно используемые проекты:

• Учёт производства продукции

• Учёт продаж в отделе маркетинга

• Учёт отгрузок продукции со склада

• Учёт реализации заказов на поставку продукции

• Учёт движения товаров через таможенный склад

• Учёт расчётов с покупателями

• План продаж и контроль его исполнения

• Учёт расчётов с поставщиками материалов

• Учёт расчётов с поставщиками услуг

• Контроль исполнения оплаты счетов

• Учёт расчётов с подотчётными лицами

• Учёт сырья и материалов на таможенном складе

• Складской учет

• Учёт расхода материалов и сырья на производство продукции

• Планирование запасов материалов и сырья

• Учёт расхода продуктов питания в столовой

• Учёт движения упаковки

• Основные средства

• Расчёты по лизингу

• Учёт движения акций

• Учёт банковских операций

• Учёт кассовых операций

• Заработная плата

• Учёт рабочего времени

• Персональный учёт

• Балансовый учёт и расчёт прибыли предприятия

• Расчёт фактической себестоимости продукции

• Аналитические отчёты по прибыли

• Расчёт бюджета на следующий год

• Контроль перемещения персонала через проходную

• Учёт отказов оборудования.