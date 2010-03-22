Я закончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института.
Опыт программирования – 32 года.
Опыт программирования на Visual FoxPro (VFP) более 10 лет.
Мой последний проект - это база данных предприятия Polyform AS.
База данных состоит из 357 таблиц и 2149 SQL-запросов к базе данных.
Программный комплекс, разработанный мною, предоставляет услуги по ведению базы данных всем управленческим отделам предприятия.
Имею бухгалтерские и экономические знания по работе всех отделов предприятия.
Средства, которые я использую, позволяют быстро реализовать любой проект.
Имею готовые решения для всех отделов предприятия.
Не имею хронических заболеваний, очень редко пользуюсь услугами врачей,
способен плодотворно работать в течении всего рабочего дня.
В программировании использую язык классифицированный как Database Development System, дающий максимальные удобства для разработки баз данных.
Я не использую универсальные языки, такие как C# и Java, так как они, в силу своей универсальности, не дают надлежащих удобств для разработки баз данных и поэтому являются слишком затратными.
В программировании использую методы, которые позволяют иметь быстрый доступ к данным и высокую скорость разработки проекта (язык SQL - для доступа к данным, ООП и фундаментальные классы - при разработке проекта).
SQL-запросы к базе данных оптимизированы и выполняются в сотые доли секунды.
Фундаментальные классы позволяют иметь в проектах минимум допонительного программного кода. Почти весь программный код сосредоточен в фундаментальных классах, которые были написаны один раз и использовались далее во всех проектах.
Имею фундаментальные классы для импорта данных в Excel и Word в виде отчётов и шаблонных документов. Мои программы могут использовать Microsoft Outlook и Internet Explorer для автоматической отправки счетов по электронной почте и считывания текущих курсов валют с интернет страницы.
Имею собственный дизайнер Excel-отчётов (при наличии исходных данных отчёт можно составить за несколько минут).
Могу составить интернет-страницу с подгружаемым контентом, используя знания в области DHTML, JavaScript, CSS, DOM.
Мои заказчики всегда довольны моими программами.
Мои разработаные и успешно используемые проекты:
• Учёт производства продукции
• Учёт продаж в отделе маркетинга
• Учёт отгрузок продукции со склада
• Учёт реализации заказов на поставку продукции
• Учёт движения товаров через таможенный склад
• Учёт расчётов с покупателями
• План продаж и контроль его исполнения
• Учёт расчётов с поставщиками материалов
• Учёт расчётов с поставщиками услуг
• Контроль исполнения оплаты счетов
• Учёт расчётов с подотчётными лицами
• Учёт сырья и материалов на таможенном складе
• Складской учет
• Учёт расхода материалов и сырья на производство продукции
• Планирование запасов материалов и сырья
• Учёт расхода продуктов питания в столовой
• Учёт движения упаковки
• Основные средства
• Расчёты по лизингу
• Учёт движения акций
• Учёт банковских операций
• Учёт кассовых операций
• Заработная плата
• Учёт рабочего времени
• Персональный учёт
• Балансовый учёт и расчёт прибыли предприятия
• Расчёт фактической себестоимости продукции
• Аналитические отчёты по прибыли
• Расчёт бюджета на следующий год
• Контроль перемещения персонала через проходную
• Учёт отказов оборудования.