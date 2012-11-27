akoval_m

Андрей akoval_m

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

- ПОРТФОЛИО

http://uje.theprimus.com

http://cssadvisory.com

http://batuta.com.ua

www.mmr.ua

www.investgazeta.net

www.oceni.ua

www.ararat.net.ua

www.tpk.ua

www.kirche-rosslau.de

www.111.lviv.ua

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1996-2001, Львовский Национальный Университет им.Ив.Франка, ф-т Прикладная математика и информатика

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1C 8.2 (УТП) - 2 года

1С 7.7 (Комплексная, УТ) - 3 года

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Php5, JavaScript (jQuery), Css - 2 года

Joomla

Использовал : MVC, Smarty, ZendFramework

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Ms Sql - 5 лет

MySql - 1.5 года

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* Базы данных: проектирование, хранимые процедуры, пользовательские ф-ции, триггеры, курсоры, виды, запросы..

* ООП, COM/OLE

СЕРТИФИКАТЫ:

ЯЗЫКИ:

- английский (технический)

Базы данных
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Прикладное ПО
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