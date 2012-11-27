- ПОРТФОЛИО
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1996-2001, Львовский Национальный Университет им.Ив.Франка, ф-т Прикладная математика и информатика
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1C 8.2 (УТП) - 2 года
1С 7.7 (Комплексная, УТ) - 3 года
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Php5, JavaScript (jQuery), Css - 2 года
Joomla
Использовал : MVC, Smarty, ZendFramework
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Ms Sql - 5 лет
MySql - 1.5 года
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* Базы данных: проектирование, хранимые процедуры, пользовательские ф-ции, триггеры, курсоры, виды, запросы..
* ООП, COM/OLE
СЕРТИФИКАТЫ:
ЯЗЫКИ:
- английский (технический)
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