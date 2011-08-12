akravchenko

Антон akravchenko

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей