akravchenko

Архив в приложении. Пишите, пожалуйста, стоимость. Время на исполнение - сегодня.
- $100HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Описание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1Wd4OODB6PziPPnbVkvGoMzdn5vllKgbE7Zuny4e3vbM/edit?usp=sharing. Задача срочная, пишите, пожалуйста, сроки и стоимость.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Исходники в приложении. Шапка от "Project No / Order No" до "6/8/2012" (не включая). Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость.HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $1000
Разработать дизайн сайта интернет-магазина. Магазин заказа товаров с портала taobao.com. Дизайн должен быть максимально похож на taobao: светлый, легкий, вмещающий максимум информации. Страницы: главная, список категорий каталога, список наименований категории, наименование, результаты поиска, корзина, личный ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищется программист на RubyOnRails для работы над большим интернет магазином. С нуля. Full-time. Первое время в офис. Киев. Пишите, пожалуйста, реализованные проекты на rails.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Кроссбраузерная верстка. Шаблон в приложении.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Разработать дизайн для online анкет и сверстать. Дизайн максимально простой, легкий, по шаблону и цветам сisсo.сom. Списки вопросов в приложении. Верстка кросс-браузерная, IE6. Пишите, пожалуйста, сразу срок ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Все детали в ЛСОбработка фотографий17 заявокЗакрыт14 лет назад
Реализовать мультиязычные мета-тэги для нод, таксономии и главной страницы. Drupal 6Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Функционал: - 3 языковые версии контента - новости - направления деятельности - каталог продукции с динамическими фильтрами (для каждого направления свой список атрибутов для фильтров) - поиск + расширенный поиск ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть готовый дизайн главной и внутренней стараницы в Fireworks. Необходимо сделать дизайн страницы каталога. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо внести изменения в дизайн, готовый на 90%.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад