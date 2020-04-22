akrazevskih

Профессиональная озвучка текстов

Дорогие друзья, с радостью готов принять участие в ваших проектах!

Большой опыт работы, хорошее оборудование и подготовленное помещение позволят вашим идеям звучать на профессиональном уровне.

Если мной была допущена ошибка при записи или не попал в нужную интонацию, перечитка до трёх раз бесплатна. Если текст изменился после того, как он начитан, то правка оплачивается отдельно.

Нужно для заказа:

Чем больше деталей вы опишите, тем лучше будет результат. Подготовьте текст!

1. Расставьте ударение заглавными буквами в словах где оно не очевидно (имена, фамилии, названия населенных пунктов, улиц, заимствованные слова и т. д)

2. Распишите произношение латинских названий.

3.Расшифруйте аббревиатуры если они требуют полного прочтение. Например, МФЦ - много функциональный центр. А также такие детали как тел. , ул, пр. и т. д.

4. Расставьте логические ударения в нужных предложениях.