akrazevskih

Дорогие друзья, с радостью готов принять участие в ваших проектах!
Большой опыт работы, хорошее оборудование и подготовленное помещение позволят вашим идеям звучать на профессиональном уровне.
Если мной была допущена ошибка при записи или не попал в нужную интонацию, перечитка до трёх раз бесплатна. Если текст изменился после того, как он начитан, то правка оплачивается отдельно.
Нужно для заказа:
Чем больше деталей вы опишите, тем лучше будет результат. Подготовьте текст!
1. Расставьте ударение заглавными буквами в словах где оно не очевидно (имена, фамилии, названия населенных пунктов, улиц, заимствованные слова и т. д)
2. Распишите произношение латинских названий.
3.Расшифруйте аббревиатуры если они требуют полного прочтение. Например, МФЦ - много функциональный центр. А также такие детали как тел. , ул, пр. и т. д.
4. Расставьте логические ударения в нужных предложениях.