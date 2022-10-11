akrepyshev

Хороший, стильный дизайн с умом! Помогаю бизнесу идти в ногу со временем!

👋 Обо мне

Меня зовут Александр и я веб-дизайнер (+верстальщик), графический дизайнер, дизайнер упаковки... (ИТ-специалист, немного программист, много оптимист) и просто хороший человек из провинциального уютного города Ханты-Мансийска. Женат на прекрасной журналистке копирайтере с которой любим и воспитываем сына и дочку.

Не люблю когда всё делают по сверх стандартам, поэтому в проектах всегда ищу неординарные и клёвые решения.

Не люблю, когда дизайнер не может объяснить свой дизайн и прикрывается фразой "ну это ж красиво".

Сделаю хороший и стильный дизайн и всё расскажу!

Правки

Обычно все проекты я правлю до финального результата бесплатно, но бывают те, кто специально затягивают правками время, вот таких не люблю, не надо так )

Предоплата

Нравится такая цитата - "Ничто так не способствует установлению взаимопонимания как предоплата."

Поэтому перед началом работы обязательно попрошу ~30%.

Но если что-то пойдёт не так и вам уж категорически не понравится - верну, такое случается, ничего страшного, возможно мы просто не схожи как заказчик и исполнитель.