akrepyshev

👋 Обо мне
Меня зовут Александр и я веб-дизайнер (+верстальщик), графический дизайнер, дизайнер упаковки... (ИТ-специалист, немного программист, много оптимист) и просто хороший человек из провинциального уютного города Ханты-Мансийска. Женат на прекрасной журналистке копирайтере с которой любим и воспитываем сына и дочку.
Не люблю когда всё делают по сверх стандартам, поэтому в проектах всегда ищу неординарные и клёвые решения.
Не люблю, когда дизайнер не может объяснить свой дизайн и прикрывается фразой "ну это ж красиво".
Сделаю хороший и стильный дизайн и всё расскажу!
Правки
Обычно все проекты я правлю до финального результата бесплатно, но бывают те, кто специально затягивают правками время, вот таких не люблю, не надо так )
Предоплата
Нравится такая цитата - "Ничто так не способствует установлению взаимопонимания как предоплата."
Поэтому перед началом работы обязательно попрошу ~30%.
Но если что-то пойдёт не так и вам уж категорически не понравится - верну, такое случается, ничего страшного, возможно мы просто не схожи как заказчик и исполнитель.