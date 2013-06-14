Выполняю работы любой сложности и объема
Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом больше года, имею большой опыт работы написания статей на различную тематику. Суточный объем работы 20-30 тысяч символов. Пишу статьи с творческим подходом к теме. Могу предоставить образцы своих работ. Всегда рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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