aksash

Оксана aksash

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Выполняю работы любой сложности и объема

Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом больше года, имею большой опыт работы написания статей на различную тематику. Суточный объем работы 20-30 тысяч символов. Пишу статьи с творческим подходом к теме. Могу предоставить образцы своих работ. Всегда рада сотрудничеству!

Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга