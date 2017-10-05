Александра Аксенова aksenovasmmaksenovasmm
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ваш SMM-менеджер!
Меня зовут Александра, я специалист в области smm-менеджмента. Опыт работы — более 6 лет, около 200 успешных проектов. Работаю со всеми популярными социальными сетями, настраиваю таргетированные рекламные кампании, полный пакет услуг для продвижения вашего бизнеса (работа с репутацией, копирайтинг, аудит сайта, редактура, оформление страниц в соцсетях (дизайн), разработка фирменного стиля).
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Портфолио
- Ведение страницы Facebook166 просмотров
- Дизайн страницы Facebook161 просмотр
- Дизайн страниц в социальных сетях165 просмотров
- Ведение страницы Facebook214 просмотров
- Ведение группы Вконтакте160 просмотров
- Ведение страницы Facebook191 просмотр
- Ведение группы Вконтакте179 просмотров
- Ведение страницы Facebook на английском122 просмотра
- Ведение страницы Facebook154 просмотра
- Ведение страницы Facеbook154 просмотра
- Ведение канала Google +150 просмотров
- Агентство недвижимости АВС - ведение Facebook136 просмотров