Ваш SMM-менеджер!

Меня зовут Александра, я специалист в области smm-менеджмента. Опыт работы — более 6 лет, около 200 успешных проектов. Работаю со всеми популярными социальными сетями, настраиваю таргетированные рекламные кампании, полный пакет услуг для продвижения вашего бизнеса (работа с репутацией, копирайтинг, аудит сайта, редактура, оформление страниц в соцсетях (дизайн), разработка фирменного стиля).