aksenovdima2010

Дмитрий aksenovdima2010

 
43 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Удаленное администрирование Linux,Windows.

ОБРАЗОВАНИЕ : 

Донецкий национальный технический университет (1998-2003 гг.)

Компьютерные системы и сети / 

Инженер компьютерных систем (диплом специалиста)

ОПЫТ РАБОТЫ :

2003 г.

Управление пенсионного фонда Украины в Киевском районе Донецкой области

Администрирование БД Informix, составление запросов к БД.

2003 — 2005 гг.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области

Разработка систем автоматизированного учета.

2005 — 2007 гг.

ЗАО «ВИКОЙЛ»

Администрирование БД Oracle, сопровождение операционного центра системы безналичных расчетов Petrol Plus.

2007 - по н.в.

Коммунальное предприятие «Донецкий областной центр информатизации»

Составление ТЗ на разработку автоматизированных систем.  Разработка систем автоматизированного учета. Проектирование и администрирование ЛВС, серверов БД. Сопровождение системы видео-конференц связи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ : 

Системное администрирование :

  • Создание ЛВС (проектирование, расчет расходных материалов, подбор и настройка сетевого оборудования, монтаж сети), разработка типовой конфигурации рабочего места пользователя ,  обслуживание рабочих мест пользователей (ОС Linux, Windows).
  • Настройка и сопровождение серверных узлов на базе ОС Linux (Fedora, Centos, Debian, Mandriva).

Администрирование сервера БД : 

PostgreSQL.

Информация о дополнительной квалификации :

  • базовые навыки Web : php, html, javascript ;
  • базовые навыки системного программирования : с++ ;
  • базовые навыки Desktop : Qt ;
  • видеомонтаж : kdenlive, avidemux;
  • базовые навыки 3D моделирования : Blender.

Знание иностранных  языков : Технический английский.

Системное администрирование
нет отзывов
$5/час
от $100
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