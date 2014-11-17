ОБРАЗОВАНИЕ :
Донецкий национальный технический университет (1998-2003 гг.)
Компьютерные системы и сети /
Инженер компьютерных систем (диплом специалиста)
ОПЫТ РАБОТЫ :
2003 г.
Управление пенсионного фонда Украины в Киевском районе Донецкой области
Администрирование БД Informix, составление запросов к БД.
2003 — 2005 гг.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области
Разработка систем автоматизированного учета.
2005 — 2007 гг.
ЗАО «ВИКОЙЛ»
Администрирование БД Oracle, сопровождение операционного центра системы безналичных расчетов Petrol Plus.
2007 - по н.в.
Коммунальное предприятие «Донецкий областной центр информатизации»
Составление ТЗ на разработку автоматизированных систем. Разработка систем автоматизированного учета. Проектирование и администрирование ЛВС, серверов БД. Сопровождение системы видео-конференц связи.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ :
Системное администрирование :
- Создание ЛВС (проектирование, расчет расходных материалов, подбор и настройка сетевого оборудования, монтаж сети), разработка типовой конфигурации рабочего места пользователя , обслуживание рабочих мест пользователей (ОС Linux, Windows).
- Настройка и сопровождение серверных узлов на базе ОС Linux (Fedora, Centos, Debian, Mandriva).
Администрирование сервера БД :PostgreSQL.
Информация о дополнительной квалификации :
- базовые навыки Web : php, html, javascript ;
- базовые навыки системного программирования : с++ ;
- базовые навыки Desktop : Qt ;
- видеомонтаж : kdenlive, avidemux;
- базовые навыки 3D моделирования : Blender.