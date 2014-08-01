aksi-zotova

Ксения Зотова aksi-zotovaaksi-zotova
Образование
2012
Волгоградский Государственный Университет
Факультет истории, международных отношений социальных технологий, регионоведение (регионы России. ЮФО)
2012
Волгоградский Государственный Университет
Факультет истории, международных отношений социальных технологий, переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Испанский — базовые знания
Немецкий — базовые знания
Повышение квалификации, курсы
2011
Курсы бизнес-английского языка
Лондонская торгово-промышленная палата ( на базе ВолГУ), Уровень 1.
Опыт работы 2 года 5 месяцев
Март 2013 — май 2014
1 год 3 месяца
Бюро переводов "Лондон-Москва"
Москва, www.london-moscow.ru/
менеджер проектов
Подбор специалистов для выполнения задач по устным и письменным переводам, оценка объемов и сроков выполнения работ. Контроль выполнения работ по проектам, в т.ч. сверхсрочным и сверхсложным. Самыми важными задачами были оптимизация себестоимости работ, подбор переводчиков, а также поиск новых специалистов по редким языкам и тематикам
Сентябрь 2012 — январь 2013
5 месяцев
Общественный областной центр поддержки молодежного предпринимательства
Волгоград
руководитель
Организация работы общественного центра; работа с молодыми предпринимателями. Сотрудничество со всеми ВУЗами города и области, организация рабочего пространства для проведения бизнес-тренингов, общение с бизнес-тренерами и преподавателями для более эффективной организации занятий на местах, заключение договоров с гостиницами и ресторанами по размещению бизнес-тренеров и преподавателей со всей России и организации их питания, организация конференций и семинаров открытия и закрытия программы поддержки молодежного предпринимательства на территории Волгоградской области
Июль 2012 — август 2012
2 месяца
Mercadona
Испания
Офис-менеджер со знанием английского языка
Организация рабочего процесса, прием входящих звонков и их обработка, общение с клиентами.
Март 2012 — март 2012
1 месяц
Выборы президента России - 2012
Волгоград
Ответственная за регистрацию граждан на участке для голосования
Организация процесса выборов; регистрация граждан, проходящих процедуру голосования
Июль 2011 — декабрь 2011
6 месяцев
Предвыборный штаб партии "Единая Россия"
Волгоград
Оператор call-центра;офис-менеджер
Организация рабочего процесса, работа с базами данных.
Распечатка необходимой документации, встреча гостей, организация совещаний и собраний
Обработка поступающих звонков, ведение всей документации штаба. Работа непосредственно на выборах, обработка результатов и сведение в общую таблицу.