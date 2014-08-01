aksi-zotova

Образование

2012

Волгоградский Государственный Университет

Факультет истории, международных отношений социальных технологий, регионоведение (регионы России. ЮФО)

2012

Волгоградский Государственный Университет

Факультет истории, международных отношений социальных технологий, переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Испанский — базовые знания

Немецкий — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2011

Курсы бизнес-английского языка

Лондонская торгово-промышленная палата ( на базе ВолГУ), Уровень 1.

Опыт работы 2 года 5 месяцев

Март 2013 — май 2014

1 год 3 месяца

Бюро переводов "Лондон-Москва"

Москва, www.london-moscow.ru/

менеджер проектов

Подбор специалистов для выполнения задач по устным и письменным переводам, оценка объемов и сроков выполнения работ. Контроль выполнения работ по проектам, в т.ч. сверхсрочным и сверхсложным. Самыми важными задачами были оптимизация себестоимости работ, подбор переводчиков, а также поиск новых специалистов по редким языкам и тематикам

Сентябрь 2012 — январь 2013

5 месяцев

Общественный областной центр поддержки молодежного предпринимательства

Волгоград

руководитель

Организация работы общественного центра; работа с молодыми предпринимателями. Сотрудничество со всеми ВУЗами города и области, организация рабочего пространства для проведения бизнес-тренингов, общение с бизнес-тренерами и преподавателями для более эффективной организации занятий на местах, заключение договоров с гостиницами и ресторанами по размещению бизнес-тренеров и преподавателей со всей России и организации их питания, организация конференций и семинаров открытия и закрытия программы поддержки молодежного предпринимательства на территории Волгоградской области

Июль 2012 — август 2012

2 месяца

Mercadona

Испания

Офис-менеджер со знанием английского языка

Организация рабочего процесса, прием входящих звонков и их обработка, общение с клиентами.

Март 2012 — март 2012

1 месяц

Выборы президента России - 2012

Волгоград

Ответственная за регистрацию граждан на участке для голосования

Организация процесса выборов; регистрация граждан, проходящих процедуру голосования

Июль 2011 — декабрь 2011

6 месяцев

Предвыборный штаб партии "Единая Россия"

Волгоград

Оператор call-центра;офис-менеджер

Организация рабочего процесса, работа с базами данных.

Распечатка необходимой документации, встреча гостей, организация совещаний и собраний

Обработка поступающих звонков, ведение всей документации штаба. Работа непосредственно на выборах, обработка результатов и сведение в общую таблицу.