Профессиональные навыки, умения, достижения:
Взаимодействие со СМИ (создание пула лояльных журналистов, поддержание имеющихся контактов);
Контроль над созданием внутрикорпоративного печатного органа, электронного ресурса;
Написание и редактура любых текстовых материалов (информативная новость, официальный пресс-релиз, развернутая статья, подробный отчет и т.д.);
Разработка и реализация концепции коммуникативной деятельности организации;
Разработка методов маркетингового позиционирования организации (и/или отдельного направления);
Анализ рынка, исследования конкурентной среды, результативное использование полученных данных;
Организация и проведение коммуникативных мероприятий (переговоры, семинары);
Организация и проведение конференция регионального и международного уровня;
Организация и участие в выставочных проектах;
Разработка сувенирной продукции (в тандеме с дизайнером), уникальные решения, креативный подход;
Администрирование сайтов организации, модерация форумов, организация и проведение on-line конференций;
Разработка и реализация концепции «вирусного» маркетинга (работа в социальных сетях, на форумах, в СМИ).