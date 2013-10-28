Копирайтер, переводчик, умница

Профессиональные навыки, умения, достижения:

Взаимодействие со СМИ (создание пула лояльных журналистов, поддержание имеющихся контактов);

Контроль над созданием внутрикорпоративного печатного органа, электронного ресурса;

Написание и редактура любых текстовых материалов (информативная новость, официальный пресс-релиз, развернутая статья, подробный отчет и т.д.);

Разработка и реализация концепции коммуникативной деятельности организации;

Разработка методов маркетингового позиционирования организации (и/или отдельного направления);

Анализ рынка, исследования конкурентной среды, результативное использование полученных данных;

Организация и проведение коммуникативных мероприятий (переговоры, семинары);

Организация и проведение конференция регионального и международного уровня;

Организация и участие в выставочных проектах;

Разработка сувенирной продукции (в тандеме с дизайнером), уникальные решения, креативный подход;

Администрирование сайтов организации, модерация форумов, организация и проведение on-line конференций;

Разработка и реализация концепции «вирусного» маркетинга (работа в социальных сетях, на форумах, в СМИ).