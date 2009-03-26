Все стадии разработки нестандартного микроконтроллерного оборудования.

Конструкторский отдел ООО "Актай-ТСБ".

Разработка нестандартных радиоэлектронных устройств и устройств автоматики (аналоговые, цифровые, в том числе на микроконтроллерах) для применения на промышленных предприятиях, на предприятиях ЖКХ и для бытового применения.

Этапы выполнения работ:

разработка технического задания;

разработка принципиальной схемы устройства;

изготовление полнофункционального макета устройства;

разработка печатной платы;

изготовление опытного образца;

разработка технических условий и комплекта необходимой документации;

организация мелкосерийного производства;

обязательная или добровольная сертификация продукции;

Возможно выполнение работ в комплексе, либо любых отдельных этапов.