Все стадии разработки нестандартного микроконтроллерного оборудования.
Конструкторский отдел ООО "Актай-ТСБ".
Разработка нестандартных радиоэлектронных устройств и устройств автоматики (аналоговые, цифровые, в том числе на микроконтроллерах) для применения на промышленных предприятиях, на предприятиях ЖКХ и для бытового применения.
Этапы выполнения работ:
разработка технического задания;
разработка принципиальной схемы устройства;
изготовление полнофункционального макета устройства;
разработка печатной платы;
изготовление опытного образца;
разработка технических условий и комплекта необходимой документации;
организация мелкосерийного производства;
обязательная или добровольная сертификация продукции;
Возможно выполнение работ в комплексе, либо любых отдельных этапов.
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