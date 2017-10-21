Работа в Photoshop

Предоставляю свои услуги в программе Photoshop. Большой опыт работы. Примеры работ. Пишите в ЛС, объем работы/сроки/ и цена - по договоренности.

• Удаления: морщин, кругов под глазами, и.т.д

• Цветокоррекция выцветших снимков

• Удаление: царапин, трещин, пятен, заломов

• Ретушь и восстановление недостающих деталей

• Восстановление разорванной фотографии

• Раскрашивание черно-белых фотографий

• Объединение двух и более фотографий

• Замена фона и удаления ненужных объектов

• Редактирование документов

• Аватарки, баннеры