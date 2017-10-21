akyla7922

Дмитрий Куцын akyla7922

 
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работа в Photoshop

Предоставляю свои услуги в программе Photoshop. Большой опыт работы. Примеры работ. Пишите в ЛС, объем работы/сроки/ и цена - по договоренности.

• Удаления: морщин, кругов под глазами, и.т.д 

• Цветокоррекция выцветших снимков 

• Удаление: царапин, трещин, пятен, заломов 

• Ретушь и восстановление недостающих деталей 

• Восстановление разорванной фотографии 

• Раскрашивание черно-белых фотографий 

• Объединение двух и более фотографий 

• Замена фона и удаления ненужных объектов 

• Редактирование документов 

• Аватарки, баннеры

Photoshop
Портфолио