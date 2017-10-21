Работа в Photoshop
Предоставляю свои услуги в программе Photoshop. Большой опыт работы. Примеры работ. Пишите в ЛС, объем работы/сроки/ и цена - по договоренности.
• Удаления: морщин, кругов под глазами, и.т.д
• Цветокоррекция выцветших снимков
• Удаление: царапин, трещин, пятен, заломов
• Ретушь и восстановление недостающих деталей
• Восстановление разорванной фотографии
• Раскрашивание черно-белых фотографий
• Объединение двух и более фотографий
• Замена фона и удаления ненужных объектов
• Редактирование документов
• Аватарки, баннеры
Портфолио
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