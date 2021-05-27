Al'Dsgn

Доброго Времени Суток!

Буду рада помочь Вам в реализации желаемого пространства!

Работаю в разных стилях, главное то, как Вы видите свой будущий дом, какое настроение хотели бы отразить в нём, а моя задача - грамотно всё это преподнести.

Для начала, определим настроение будущего пространства, затем, идёт разработка планировочного решения, потом работаем над стилистикой и 3д, и, в итоге, рабочий проект.

Instagram: https://www.instagram.com/al.dsgn/