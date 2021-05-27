Al'Dsgn
Доброго Времени Суток!
Буду рада помочь Вам в реализации желаемого пространства!
Работаю в разных стилях, главное то, как Вы видите свой будущий дом, какое настроение хотели бы отразить в нём, а моя задача - грамотно всё это преподнести.
Для начала, определим настроение будущего пространства, затем, идёт разработка планировочного решения, потом работаем над стилистикой и 3д, и, в итоге, рабочий проект.
Instagram: https://www.instagram.com/al.dsgn/
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Портфолио
- Al'Dsgn ( панорама 200 кв.м. )89 просмотров