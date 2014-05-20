Верстка сайтов, адаптивные сайты, кроссбраузерные сайты, недорого

я студент пока закончил бакалавриат , и поступил в магистратуру (ТГТУ).

занимаюсь версткой сайтов - это моя основная специализация, только верскта и нарисовать дизайны но коненчо же на первым этапе .

- Кроссбразерность(ie7+,opera.chrome.safari.mozella) со стандартами W3C.

- Валидность - считаю этот параметр обязательным и после верскти делаю обязательную проверку, пока не загорится зелененьким:)).

- Будет выполнено в поставленные сроки.

- Работаю без предоплаты (если есть какие-то гаранити с вашей стороны- например, толстный аккаунт с плюсиками в карме), вы платите когда видите результат (оплата мастеркар или яндекс деньги ).

Последовательность дейтвий такая:

1). Принимаю исходни от вас -оцениваю его. Сообщаю ценку и сроки. задаю вопросы по макету (обычно один два уточняюших вопроса не больше).

2). Выполняю верстку.

3). Отписываюсь вам и сбрасываю готовый макет на почту.

4). Вы смотрите макет, сообщаете недочеты,

5). Я делаю праверки недочетов и повторяем пункты 4-5 до полной кондиции:))

6). Вы принимаете работу и оплачиваете её, после чего мы обмениваемся отзывами по необхадимости.