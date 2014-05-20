Маджед Аль-зияди al-maged-2010al-maged-2010
я студент пока закончил бакалавриат , и поступил в магистратуру (ТГТУ).
занимаюсь версткой сайтов - это моя основная специализация, только верскта и нарисовать дизайны но коненчо же на первым этапе .
- Кроссбразерность(ie7+,opera.chrome.safari.mozella) со стандартами W3C.
- Валидность - считаю этот параметр обязательным и после верскти делаю обязательную проверку, пока не загорится зелененьким:)).
- Будет выполнено в поставленные сроки.
- Работаю без предоплаты (если есть какие-то гаранити с вашей стороны- например, толстный аккаунт с плюсиками в карме), вы платите когда видите результат (оплата мастеркар или яндекс деньги ).
Последовательность дейтвий такая:
1). Принимаю исходни от вас -оцениваю его. Сообщаю ценку и сроки. задаю вопросы по макету (обычно один два уточняюших вопроса не больше).
2). Выполняю верстку.
3). Отписываюсь вам и сбрасываю готовый макет на почту.
4). Вы смотрите макет, сообщаете недочеты,
5). Я делаю праверки недочетов и повторяем пункты 4-5 до полной кондиции:))
6). Вы принимаете работу и оплачиваете её, после чего мы обмениваемся отзывами по необхадимости.