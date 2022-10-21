3D модели, фраланс
Доброго времени суток ! Я изучаю направление 3D больше года, но уже добился не малых результатов! Я бы хотел превратить любимое дело в заработок. Я готов к сотрудничеству, сделаю все нужно, и помогу найти лучшее решение для вас! Надеюсь на сотрудничество. Спасибо!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D модель скутера Honda Joker1 просмотр
- 3D модель мотоцикла Восход 3М-011 просмотр
- 3D модель Меча в камне2 просмотра
- 3D модель пистолета2 просмотра
- 3D модель бочки2 просмотра
- 3D модель Старого пианино2 просмотра
- 3D модель швейной машинки1 просмотр
- 3D модель Старинного патифона1 просмотр
- Стул IKEA1 просмотр