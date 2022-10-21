3D модели, фраланс

Доброго времени суток ! Я изучаю направление 3D больше года, но уже добился не малых результатов! Я бы хотел превратить любимое дело в заработок. Я готов к сотрудничеству, сделаю все нужно, и помогу найти лучшее решение для вас! Надеюсь на сотрудничество. Спасибо!