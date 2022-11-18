al_bolgova

Алёна al_bolgova

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер интерьеров

В профессии дизайнер интерьера мне нравится создавать персонализированные пространства для конкретных людей, тем самым делая их жизнь удобней и качественней.
В данной сфере я имею опыт работы более 2 лет. Отлично знаю программы для визуализации интерьера, имею пространственное мышление, умею анализировать техническое задание и применять современные тенденции в дизайне. Не перестаю совершенствовать навыки, участвую в вебинарах, посещаю мастер-классы и семинары для дизайнеров.

В дизайне предпочитаю современные, минималистичные интерьеры, но так же готова пробовать новое. Планирую продолжать развиваться в данной профессии, хотела бы углубиться в ведение проектов под ключ и проводить качественный авторский надзор.

Из моих навыков хотелось бы выделить:
-Знание правил перепланировки;
- Знание основных производителей отделочных материалов, мебели и освещения;
- Знание колористики;
- Знание эргономики;
- Умение работать в команде;
- Свободное владение компьютером;
- Креативность;
- Понимание современных тенденций в дизайне

Интерьеры и Экстерьеры
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$6/час
от $50от 2 дней
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