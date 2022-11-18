Дизайнер интерьеров

В профессии дизайнер интерьера мне нравится создавать персонализированные пространства для конкретных людей, тем самым делая их жизнь удобней и качественней.

В данной сфере я имею опыт работы более 2 лет. Отлично знаю программы для визуализации интерьера, имею пространственное мышление, умею анализировать техническое задание и применять современные тенденции в дизайне. Не перестаю совершенствовать навыки, участвую в вебинарах, посещаю мастер-классы и семинары для дизайнеров.

В дизайне предпочитаю современные, минималистичные интерьеры, но так же готова пробовать новое. Планирую продолжать развиваться в данной профессии, хотела бы углубиться в ведение проектов под ключ и проводить качественный авторский надзор.

Из моих навыков хотелось бы выделить:

-Знание правил перепланировки;

- Знание основных производителей отделочных материалов, мебели и освещения;

- Знание колористики;

- Знание эргономики;

- Умение работать в команде;

- Свободное владение компьютером;

- Креативность;

- Понимание современных тенденций в дизайне