Создам сайт на Тильда с нуля

Разрабатываю сайты на Тильда с нуля.

Провожу анализ ЦА и конкурентов, пишу тексты для сайта, подбираю фото.Подключаю все что необходимо для работы сайта : домен, формы для связи, СЕО-настройки, СRM, Аналитику, личные кабинеты, платёжные системы. Проходила обучение на курсах TILDA START и Маркетинг от официальной школы Тильды.Есть портфолио - https://allmart.pp.ua/rus/#portfolio﻿Оплата за работу зависит от сложности проекта. Приблизительные цены;- лендинг - 8000₽/3000 грн- многостраничный сайт - от 10 000₽/5000 грн