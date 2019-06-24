Диплом, диссертация

Принимаю заказы на дипломы (бакалаврские, магистерские), диссертации.

Специальности: русская и зарубежная литература, компаративистика, культурология.

Кроме того, даю консультации по подготовке ВКР, занимаюсь литературным редактированием.

Гарантирую оригинальность текста (антиплагиат), оформление по ГОСТу, полное сопровождение работы вплоть до защиты.

Работаю с любым регионом.

Обо мне: кандидат филологических наук, защищался в диссовете СПбГУ. Владею 2-мя иностранными языками (англ., франц.).

Цена зависит от объема и сроков работы.