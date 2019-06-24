Диплом, диссертация
Принимаю заказы на дипломы (бакалаврские, магистерские), диссертации.
Специальности: русская и зарубежная литература, компаративистика, культурология.
Кроме того, даю консультации по подготовке ВКР, занимаюсь литературным редактированием.
Гарантирую оригинальность текста (антиплагиат), оформление по ГОСТу, полное сопровождение работы вплоть до защиты.
Работаю с любым регионом.
Обо мне: кандидат филологических наук, защищался в диссовете СПбГУ. Владею 2-мя иностранными языками (англ., франц.).
Цена зависит от объема и сроков работы.
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