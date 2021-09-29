alacrityaaa

Имею свою собранную команду исполнителей с низкой стоимостью. Навыки команды:
- дизайн;
- копирайтинг (медицинский, литературный, обычный);
- иллюстрирование;
- креативные концепции;
- разработка и поддержка веб-проектов;
- медиапланирование и ведение медийных РК с использованием следующих инструментов: ВК, ОК, FB/Inst, Google Adwords, Яндекс.Директ.
Готова закрывать все задачи по контенту.
Могу планировать и организовывать многопоточную работу.
Готова самостоятельно вести контент на веб-сайтах и в социальных сетях.
Умею правильно подбирать стиль написания под ЦА, увеличивать вовлеченность, делать контент востребованным для потребителя и нативно продавать.
Понимаю, как с помощью контента увеличивать лояльность к бренду и продажи.
Ориентирована на рост финансовых показателей работодателя.
• Анализ контента и контент-стратегии конкурентов.• Разработка контент-плана.
• Разработка контент-стратегии для сайтов и социальных сетей.
• Составление контент-планов, создание визуального и текстового контента, разработка рубрик, подключение шопинг-тегов, сбор аналитики.
• Написание текстов.
• Подготовка материалов для таргетированной рекламы.
• Публикация и редактирование материалов.
• Проверка текста на грамматические и пунктуационные ошибки.
• Координация всех задействованных специалистов.
• Создание технического задания для профильных специалистов.
• Ежемесячная отчётность по полученным результатам.