alacrityaaa

Контент-менеджер

Имею свою собранную команду исполнителей с низкой стоимостью. Навыки команды:

- дизайн;

- копирайтинг (медицинский, литературный, обычный);

- иллюстрирование;

- креативные концепции;

- разработка и поддержка веб-проектов;

- медиапланирование и ведение медийных РК с использованием следующих инструментов: ВК, ОК, FB/Inst, Google Adwords, Яндекс.Директ.

Готова закрывать все задачи по контенту.

Могу планировать и организовывать многопоточную работу.

Готова самостоятельно вести контент на веб-сайтах и в социальных сетях.

Умею правильно подбирать стиль написания под ЦА, увеличивать вовлеченность, делать контент востребованным для потребителя и нативно продавать.

Понимаю, как с помощью контента увеличивать лояльность к бренду и продажи.

Ориентирована на рост финансовых показателей работодателя.

• Анализ контента и контент-стратегии конкурентов.• Разработка контент-плана.

﻿• Разработка контент-стратегии для сайтов и социальных сетей.

• Составление контент-планов, создание визуального и текстового контента, разработка рубрик, подключение шопинг-тегов, сбор аналитики.

• Написание текстов.

• Подготовка материалов для таргетированной рекламы.

• Публикация и редактирование материалов.

• Проверка текста на грамматические и пунктуационные ошибки.

• Координация всех задействованных специалистов.

• Создание технического задания для профильных специалистов.

• Ежемесячная отчётность по полученным результатам.