alaki_lucky

Графический дизайнер

Учусь в ПГНИУ на Философско-социологическом факультете насоциолога, сначала училась очно, теперь заочно, поняла, что не мое, стала

рисовать Пишу портреты и картины акриловыми красками на холстах ужеболее 3х лет.Захотелось больше творчества в жизни, прошла курс Скетчингав онлайн-университет востребованных профессий Skillbox, понравилось.Теперь учусь на Графического дизайнера (там же) и поняла -это и есть дело всей моей жизни, кайфую Да, нет опыта, НОСоздаю портфолио и поэтому, для меня важно сделатьКАЧЕСТВЕННО.Работаю на репутацию, больше за отзыв, чем за деньги,поэтому ДЕШЕВЛЕВсегда на связи, БЫСТРО вношу все правки Горю тем,что я делаю