ПЕРЕВОДЫ ФРАНЦУЗСКИЙ

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: Skype: kokaevafatima

Личная информация

Город проживания: Владикавказ, готова к переезду

Образование: Высшее

Дата рождения: 30 июля 1981 г. (33 года)

Пол: женский

Опыт работы

Период работы: С февраля 2010 года по настоящее время (5 лет и 5 месяцев)

Должность: Фрилансер / Переводчик (Частичная занятость)

Должностные обязанности: • Участие в проекте «Волонтеры переводов», переводы медицинских выписок

• Переводы юридических текстов, дипломных, приложений

Период работы: С января 2010 по сентябрь 2014 года (4 года и 8 месяцев)

Должность: Переводчик (Полная занятость)

В организации: СКГМИ (ГТУ): МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ «ГОРЫ» (International Innovation Scientific-Technological Centre “Sustainable Development of Mountain Territories” (IISTC “Mountains”)), г. Владикавказ

Должностные обязанности: Письменные и устные переводы, подготовка международной конференции, круглых столов, ведение корреспонденции, прием звонков.

Период работы: С сентября 2004 по февраль 2007 года (2 года и 5 месяцев)

Должность: Гувернантка (Частичная занятость)

В организации: Fille au pair, г.Марсель Франция

Должностные обязанности: Воспитание, обучение детей, помощь в выполнении домашних заданий, игры.

Образование

Учебное заведение: Lycee Jeanne Perrimond

Дата окончания: 2006 год

Уровень образования: Среднее специальное

Специальность: Секретарь- референт со знанием трех иностранных языков (французский, английский, итальянский)

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова

Дата окончания: 2004 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Иностранных языков

Специальность: Лингвист- преподаватель французского и английского языков

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Курсы французского языка

Учебное заведение: Alliance francaise, г. Марсель Франция

Дата окончания: 2004 год

Иностранные языки

Английский: Технический

Французский: Свободно владею

Осетинский: Свободно владею

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: Компьютерные навыки: уверенный пользователь Microsoft, Trados 2011, Adobe In Design, Photoshop

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