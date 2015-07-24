Электронная почта: [email protected]
Другие контакты: Skype: kokaevafatima
Личная информация
Город проживания: Владикавказ, готова к переезду
Образование: Высшее
Дата рождения: 30 июля 1981 г. (33 года)
Пол: женский
Опыт работы
Период работы: С февраля 2010 года по настоящее время (5 лет и 5 месяцев)
Должность: Фрилансер / Переводчик (Частичная занятость)
Должностные обязанности: • Участие в проекте «Волонтеры переводов», переводы медицинских выписок
• Переводы юридических текстов, дипломных, приложений
Период работы: С января 2010 по сентябрь 2014 года (4 года и 8 месяцев)
Должность: Переводчик (Полная занятость)
В организации: СКГМИ (ГТУ): МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ «ГОРЫ» (International Innovation Scientific-Technological Centre “Sustainable Development of Mountain Territories” (IISTC “Mountains”)), г. Владикавказ
Должностные обязанности: Письменные и устные переводы, подготовка международной конференции, круглых столов, ведение корреспонденции, прием звонков.
Период работы: С сентября 2004 по февраль 2007 года (2 года и 5 месяцев)
Должность: Гувернантка (Частичная занятость)
В организации: Fille au pair, г.Марсель Франция
Должностные обязанности: Воспитание, обучение детей, помощь в выполнении домашних заданий, игры.
Образование
Учебное заведение: Lycee Jeanne Perrimond
Дата окончания: 2006 год
Уровень образования: Среднее специальное
Специальность: Секретарь- референт со знанием трех иностранных языков (французский, английский, итальянский)
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова
Дата окончания: 2004 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Иностранных языков
Специальность: Лингвист- преподаватель французского и английского языков
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Курсы французского языка
Учебное заведение: Alliance francaise, г. Марсель Франция
Дата окончания: 2004 год
Иностранные языки
Английский: Технический
Французский: Свободно владею
Осетинский: Свободно владею
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: Компьютерные навыки: уверенный пользователь Microsoft, Trados 2011, Adobe In Design, Photoshop
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