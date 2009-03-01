Дизайнер интерьеров 3d визуализатор
Профессиональные навыки и умения:
Уверенное и качественное использование программ; 3DMax+Vray, AutoCAD, ArchiCAD, PhotoShop, Adobe Acrobat.
Дизайн, моделирование, визуализация интерьеров и экстерьеров, предметный дизайн.
Качественный рисунок от руки.
Знание английского языка начальный уровень.
Опыт визуализации от 1 года.
Углубленное знание стилей от исторических до современных.
Профессиональная подача дизайн проекта от эскиза и чертежей до визуализации.
Могу работать как в составе команды так и самостоятельно.
Образование "Международная Школа Дизайна" designschool.ru
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