Дизайнер интерьеров 3d визуализатор

Профессиональные навыки и умения:

Уверенное и качественное использование программ; 3DMax+Vray, AutoCAD, ArchiCAD, PhotoShop, Adobe Acrobat.

Дизайн, моделирование, визуализация интерьеров и экстерьеров, предметный дизайн.

Качественный рисунок от руки.

Знание английского языка начальный уровень.

Опыт визуализации от 1 года.

Углубленное знание стилей от исторических до современных.

Профессиональная подача дизайн проекта от эскиза и чертежей до визуализации.

Могу работать как в составе команды так и самостоятельно.

Образование "Международная Школа Дизайна" designschool.ru