alapp

Александр Яблоков alapp

 
48 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рисунки для печати на сумках

    Требуется отрисовать в линиях 7 рисунков на основе образцов для дальнейшей их печати на сумках в 3-х случая из 7 нужно просто подобрать нужный шрифт и его размер. Достаточно срочно.

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка модуля edost prestashop

    для вариантов доставки pickpoint и сдэк-самовывоз из ПВЗ требуется добавить на странице заказа выбор постамата и ПВЗ с сохранением результата в таблицу и в письмо клиенту с данными заказа. Модуль edost уже есть и все требуемые данные я получаю.

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад