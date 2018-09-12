для вариантов доставки pickpoint и сдэк-самовывоз из ПВЗ требуется добавить на странице заказа выбор постамата и ПВЗ с сохранением результата в таблицу и в письмо клиенту с данными заказа. Модуль edost уже есть и все требуемые данные я получаю.