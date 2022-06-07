HTML вёрстка. Программирование на C / C++ / Python

Набираюсь опытом в сфере вёрстки сайтов и программировании. Всегда готов к работе.

О себе:

Молодой специалист, много практикуюсь.

Вежливый, добрый. Отношусь к работе ответственно. Обучаюсь в университете.

С интересом отношусь к вёрстке и программированию, соответственно повышаю свои навыки в данной сфере.

На свою деятельность даю гарантию 5 дней. При каких либо недочётов и т.д. - всё исправится.

Со мной можно связаться:

email [email protected]

viber 89645470120

telegram @alard666