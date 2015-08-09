Контент-менеджер, менеджер интернет-проектов

Минаева Александра,

контент-менеджер, менеджер интернет-проектов.

2007-2012 НИЯУ МИФИ, Кибернетика, математик, системный программист

2012-2014 ОАО "Северсталь", менеджер по развитию сайтов

Работа над сайтами компании: контент-менеджмент, развитие сайтов, координация работы группы дизайнер-верстальщик-программист.

Профессиональные навыки: HTML, CSS, JS; понимание PHP. Понимание работы баз данных; этапов разработки сайтов. Работала с CMS DJEM, по сути это самопис с собственным скриптовым языком - могу быстро разобраться в любой системе. Знание Adobe Photoshop, других граф. редакторов. Грамотный русский язык. Английский на уровне Imtermediate.

Коммуникабельность, исполнительность, умение принимать самостоятельные решения.