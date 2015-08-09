Контент-менеджер, менеджер интернет-проектов
Минаева Александра,
контент-менеджер, менеджер интернет-проектов.
2007-2012 НИЯУ МИФИ, Кибернетика, математик, системный программист
2012-2014 ОАО "Северсталь", менеджер по развитию сайтов
Работа над сайтами компании: контент-менеджмент, развитие сайтов, координация работы группы дизайнер-верстальщик-программист.
Профессиональные навыки: HTML, CSS, JS; понимание PHP. Понимание работы баз данных; этапов разработки сайтов. Работала с CMS DJEM, по сути это самопис с собственным скриптовым языком - могу быстро разобраться в любой системе. Знание Adobe Photoshop, других граф. редакторов. Грамотный русский язык. Английский на уровне Imtermediate.
Коммуникабельность, исполнительность, умение принимать самостоятельные решения.
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