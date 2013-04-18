alaya-gvozdika

Рерайтер

Я предоставляю услуги рерайтинга текстов. Работу выполняю качественно: максимально сохраняю смысл текстов, обладаю грамотностью. Рерайтингом и копирайтингом занимаюсь около полугода с некоторым перерывом. Перерыв был связан с обучением слепому десятипальцевому методу набора текстов. Наработано около 100 работ рерайта и копирайта (большая часть рерайта) по следующим тематикам: здоровье, женское здоровье, дети, строительство, дом и интерьер, автомобили, аквариумы. Рерайт выполняю с уникальностью от 95%, копирайт – 97-100%. Грамотность гарантирую, так как я сама раздражаюсь, когда вижу на сайтах в текстах недостающие запятые. Работы, которые уже размещены на сайтах, Вы найдёте в моём портфолио. Рерайт пишу по цене 30р/1000 знаков без пробелов. В день выполняю до 8000 знаков. Воскресенье - выходной.